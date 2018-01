Wirusy namierzą komórki rakowe

Zmodyfikowane wirusy mogą być stosowane w leczeniu osób z nieuleczalnym guzem mózgu.

Zdjęcie Nowa technika pomoże niszczyć komórki rakowe mózgu? /© Glowimages

Wirus opracowany przez naukowców z Uniwersytetu w Leeds jest wstrzykiwany do krwioobiegu, gdzie przechodzi przez barierę krew-mózg, przedostaje się do mózgu, replikuje i zabija komórki rakowe. To nie wszystko, bowiem wirus ten wzmacnia także odpowiedź immunologiczną naszego organizmu.



- Nasze układy odpornościowe nie są idealne w rozpoznawaniu nowotworów. Częściowo dlatego, że komórki rakowe wyglądają jak nasze własne komórki, a częściowo dlatego, że nowotwory zmuszają komórki układu odpornościowego, by nie zwracały na nie uwagi. Ale układ odpornościowy całkiem dobrze radzi sobie z namierzaniem wirusów. W naszym badaniu pokazaliśmy, że reowirus może infekować komórki rakowe w mózgu, dzięki czemu stają się one lepiej widoczne dla układu odpornościowego - powiedział Alan Melcher z Instytutu Badań Nowotworów w Londynie.



Naukowcy użyli ssaczego ortoreowirusa typu 3, gatunku wirusa z rodziny reowirusów. Po wprowadzeniu do organizmu, wirus atakuje jedynie komórki nowotworowe, pozostawiając te zdrowie nietknięte. Pacjenci odczuwają jakby byli przeziębieni. Badanie zostało przeprowadzone na niewielkiej grupie 9 ochotników, jednak wykazuje ogromny potencjał w leczeniu raka. Wszystkim pacjentom guzy usunięto chirurgicznie w ciągu kilku dni, ale zanim to się stało odnotowano aktywność wirusa atakującego komórki nowotworowe.



- Ta niewielka próba kliniczna pozwoliła nam zadać kluczowe pytanie dotyczące immunoterapii nowotworów i uzyskać dane, które można dalej testować - zarówno w laboratorium, jak i klinikach - podsumował Melcher.