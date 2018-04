Wirus wywołujący mononukleozę powoduje liczne choroby w organizmie

Coraz więcej badań sugeruje, że wirusowe DNA może przyczyniać się do rozwoju poważnych chorób na długo po przebyciu infekcji.

Zdjęcie Komórki zawierające EBV /materiały prasowe

Badania przeprowadzone przez zespół naukowców ze Szpitala Dziecięcego w Cincinnati pokazują, że ekspozycja na kontakt z wirusem Epsteina-Barra (EBV) wywołującym mononukleozę, zwiększa ryzyko zachorowania na siedem innych chorób autoimmunologicznych u osób, u których występuje pewien konkretny wariant genu. Choroby, o których mowa to: toczeń, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, nieswoiste zapalenie jelit, celiakia i cukrzyca typu 1.



EBV to niezwykle powszechny wirus. Choroby autoimmunologiczne pojawiają się w odpowiedzi na konkretną kombinację czynników genetycznych i środowiskowych. Okazuje się, że jest to pochodna materiału genetycznego wirusa Epsteina-Barra, który jest wprowadzany do ludzkich komórek. Materiał ten może wpływać na transkrypcję naszych genów.



Białko produkowane przez EBV o nazwie ENBA2 wydaje się konsekwentnie przyłączać do ludzkiego DNA w pobliżu sekwencji odpowiadającej za rozwój tocznia. Podobnie jest z innymi wymienionymi chorobami autoimmunologicznymi. Białka EBV są czymś na kształt "wyzwalaczy" genetycznych mutacji odpowiadających za rozwój choroby.



Naukowcy mają nadzieję, że nowe odkrycia pomogą walczyć z niebezpiecznymi chorobami autoimmunologicznymi.