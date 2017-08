Osoby spożywające alkohol 3-4 razy tygodniowo są w mniejszym stopniu narażone na cukrzycę od tych, które są całkowitymi abstynentami. Szczególnie dobrze na organizm działa wino.

Zdjęcie Wino chroni przed cukrzycą? /© Glowimages

W badaniach opublikowanych w czasopiśmie "Diabetologia" przeanalizowano nawyki i warunki spożywania alkoholu przez 70 551 duńskich mężczyzn i kobiet. Każdą osobę monitorowano średnio przez 5 lat. Badania empiryczne zdają się potwierdzać teorię, że alkohol zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2. Aby tak było, alkohol musi być spożywany regularnie. Częstotliwość odgrywa tu ważniejszą rolę, niż ilość.



"Nasze ustalenia wskazują, że częstość picia alkoholu jest związana z ryzykiem wystąpienia cukrzycy. Spożywanie alkoholu w ciągu 3-4 dni w tygodniu jest związane z najniższym ryzykiem cukrzycy, nawet po uwzględnieniu średniego spożycia alkoholu tygodniowo" - czytamy w raporcie.



Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, które piją 7 kieliszków wina tygodniowo są o 25-30 proc. mniej narażone na wystąpienie cukrzycy od osób, które spożywają mniej niż jeden kieliszek. Piwo inaczej wpływa na kobiety i mężczyzn. Pijące piwo kobiety są mniej więcej w takim samym stopniu narażone na cukrzycę, co niepijące. Z kolei mężczyźni pijący tygodniowo 6 szklanek piwa w tygodniu są o 21 proc. mniej narażeni na cukrzycę.



Dane skorygowano na podstawie innych czynników - historii cukrzycy w rodzinie, diety, wieku, płci, poziomu wykształcenia, regularności ćwiczeń, wskaźnika masy ciału i palenia papierosów. W badaniach nie odróżniano cukrzycy typu 1 od cukrzycy typu 2.



Korzystne działanie spożywania alkoholu jest prawdopodobnie związane z obecnością polifenoli w winie. Są to cząsteczki, które pomagają naszemu organizmowi lepiej zarządzać poziomem cukru we krwi. Naukowcy wykazali także niższe ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych w tej samej grupie.



Chociaż wyniki badań brzmią niesamowicie, nie należy ich traktować jako usprawiedliwienia alkoholizmu. Spożywanie jakichkolwiek ilości alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu pokarmowego, a wszelkie napoje wyskokowe są związane z 50 różnymi stanami chorobowymi.