Warto przyjmować tran w trakcie ciąży. Dlaczego?

Codzienne przyjmowanie kapsułek z tranem podczas ciąży i pierwszych kilku miesięcy karmienia piersią może zmniejszyć ryzyko alergii pokarmowych u dziecka.

Duże badania przeprowadzone przez Imperial College London wskazują, że zażywanie tranu w wymienionym okresie o 30 proc. zmniejsza ryzyko alergii na jaja u dzieci w wieku jednego roku. Tran to ciekła substancja otrzymywana z wątroby niektórych ryb i tkanki tłuszczowej ssaków morskich, która zawiera specjalny rodzaj tłuszczów o nazwie omega-3 wykazujący pozytywny efekt przeciwzapalny.



Potwierdzono, że dieta kobiety w ciąży może wpływać na rozwój alergii we wczesnym okresie życia. Szacuje się, że jedno na 20 dzieci w Wielkiej Brytanii cierpi z powodu alergii pokarmowych, np. na orzechy, jaja, mleko lub pszenicę, co stanowi coraz większy problem. Te alergie są spowodowane nieprawidłowym działaniem układu odpornościowego i nadmierną reakcją na szkodliwe pokarmy, co wywołuje objawy takie jak wysypka, obrzęk, wymioty czy trudności z oddechem.



- Nasze badania sugerują, że suplementy probiotyczne i suplementy zawierające tran mogą zmniejszać ryzyko rozwoju alergii u dzieci. Wyniki te należy wziąć pod uwagę podczas tale aktualizowanych danych pochodzących od kobiet w ciąży - powiedział dr Robert Boyle, główny autor badań z Imperial College London.



Obecnie zaleca się, aby kobiety w ciąży spożywały nie więcej niż dwie porcje tłustych ryb tygodniowo, ze względu na poziom rtęci u niektórych ryb i całkowicie unikały rekinów, mieczników czy marlinów.



Przyjmowanie tranu podczas ciąży oznacza 31 mniej przypadków alergii na jaja u 1000 dzieci. Suplementy te zmniejszają także o 22 proc. ryzyko wystąpienia egzemy u dzieci w wieku do trzech lat. Nie znaleziono także dowodów na to, że unikanie w ciąży pokarmów takich jak orzechy, nabiał czy jaja, ma wpływ na zmniejszenie wystąpienia alergii u dziecka.