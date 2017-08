W mózgu także są komórki macierzyste

​Są rejony mózgu, w którym wciąż powstają nowe komórki nerwowe. Naukowcy odkryli, że jednym z nich jest ciało migdałowate, które kontroluje strach i wspomnienia emocjonalne.

Zdjęcie Nowo powstałe neurony w ciele migdałowatym /materiały prasowe

Mimo że zdolności regeneracyjne neuronów są ograniczone, w niektórych częściach mózgu cały czas zachodzi neurogeneza, czyli powstawanie nowych komórek nerwowych. Jednym z nich jest ciało migdałowate. Dzięki temu odkryciu naukowcy mają nadzieję opracować nowe sposoby leczenia zespołu stresu pourazowego (PTSD) i różnych fobii.



Neurogeneza u dorosłych od dawna była spornym tematem. W hipokampie odnaleziono komórki macierzyste, które tworzą nowe neurony, nawet wraz z wiekiem. Profesor Perry Bartlett z Queensland Brain Institute, który prowadził badania na hipokampie, uważa, że coś podobnego ma miejsce w ciele migdałowatym.



- Szukaliśmy obecności komórek macierzystych, które faktycznie znaleźliśmy, choć w małych ilościach. Mamy też odpowiednie techniki, aby znaleźć analogi, które trafiają do podziałów komórkowych - powiedziała dr Dhanisha Jhaveri, główna autorka badań.



Naukowcy nie tylko ujawnili obecność nowych komórek, ale także wykazali ich konwersję do funkcjonalnych neuronów. Zespół Jhaveri wstrzykiwał myszom retrowirusy infekujące tylko dzielące się komórki. Okazało się, że 6-8 tygodni później części gryzoni miała zakażone ciała migdałowate. Jhaveri zwróciła uwagę, że podobne zjawiska mogą być obserwowane także u ludzi.



Komórki macierzyste ciała migdałowatego mogą być stymulowane do ich proliferacji. To zjawisko jest jedną ze znanych cech zespołu stresu pourazowego. Być może kiedyś uda się walczyć z tym wyniszczającym schorzeniem.