W Indiach doszło do niecodziennej sytuacji. W zwłokach mężczyzny, na których miała zostać przeprowadzona autopsja, nagle wykryto tętno.

Zdjęcie Czasami do kostnicy trafiają osoby, które wcale nie są martwe /AFP

Himanshu Bharadwaj, mieszkaniec indyjskiej prowincji Chhindwara, doznał poważnych obrażeń podczas wypadku drogowego. Przewieziono go do prywatnego szpitala w Nagpur, gdzie stwierdzono śmierć mózgu. Tym mianem określa się nieodwracalne ustanie funkcji mózgu, nawet w przypadku, gdy inne części ciała nadal wykazują aktywność.



Ciało mężczyzny zostało przewiezione do Szpitala Okręgowego Chhindwara, gdzie oficjalnie stwierdzono u niego także śmierć kliniczną, co oznacza, że nie wykazywał żadnych oznak oddechu czy krążenia. Jego zwłoki zostały następnie wysłane do autopsji. Nieoczekiwanie patolog, który miał przeprowadzić sekcję, wykrył u mężczyzny słabe tętno. Natychmiastowo skierowano go z powrotem do szpitala, gdzie podjęto stosowne leczenie.



Nie wiadomo, jak dalej potoczyły się losy Himanshu Bharadwaja. Szczegóły całej sprawy są owiane tajemnicą - trudno sobie wyobrazić, jak mogło dojść do tak drastycznej pomyłki. Ogłoszenie zgonu mężczyzny było jednak przedwczesne i wprowadziło niemałą konsternację wśród lokalnych mieszkańców.