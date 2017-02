Viagra dla mózgu coraz bliżej

Naukowcy odkryli, że hormon o nazwie kisspeptyna wzmacnia aktywność mózgu związaną z miłością i pobudzeniem seksualnym. Dzięki temu może mieć zastosowanie kliniczne i przyczynić się do stworzenia "Viagry dla mózgu".

Zdjęcie Już wkrótce powstanie Viagra dla mózgu? /©123RF/PICSEL

Kisspeptyna to kluczowy hormon reprodukcyjny, który stymuluje uwalnianie gonadotropin. Jego wyższe wyrzuty w okresie dojrzewania przyczyniają się do zwiększonego popędu seksualnego u nastolatków.



Naukowcy z Imperial College w Londynie odkryli, ze zastrzyk kisspeptyny zwiększa aktywność w obszarach mózgu związanych zarówno z podnieceniem seksualnym, jak i romantyczną miłością. Teraz chcą oni sprawdzić, czy hormon ten może być stosowany w leczeniu problemów psychoseksualnych - takich, które mają podłoże psychologicznie, a nie fizyczne.



- Większość badań i metod leczenia bezpłodności koncentrowało się do tej pory na czynnikach biologicznych, które mogą utrudniać naturalne poczęcie. To oczywiste, że odgrywają one ogromną rolę w reprodukcji, ale wpływ emocji także ma niebagatelne znaczenie, a jest tylko częściowo poznany - powiedział prof. Waljit Dhilo, szef zespołu naukowców.



W badaniu wzięło udział 29 zdrowych heteroseksualnych mężczyzn, którzy dostali zastrzyk zawierający kisspeptynę lub placebo. Następnie poddano ich badaniu rezonansem magnetycznym podczas pokazywania erotycznych i nieerotycznych (romantycznych) zdjęć par, obrazując tym samym zachowanie ich mózgów. Okazało się, że osoby, którym wstrzyknięto kisspeptynę wykazywały większą aktywność w strukturach mózgu odpowiadających za pobudzenie seksualne i miłość. Na tej podstawie, Brytyjczycy wywnioskowali, że kisspeptyna wzmacnia obwody behawioralne związane z miłością i seksem.



Teraz naukowcy chcą przeprowadzić większe badania, także z udziałem kobiet.