Mała dzienna dawka Viagry zmniejsza ryzyko wystąpienia raka jelita grubego, który jest trzecią najczęstsza przyczyną zgonów z powodu nowotworów w Stanach Zjednoczonych.

Zdjęcie Viagra ochroni przed rakiem? /AFP

Badania przeprowadzono przez uczonych Uniwersytetu Augusta na myszach zmodyfikowanych genetycznie z predyspozycjami do wystąpienia raka okrężnicy. Trudno przewidywać, czy podobną zależność można zaobserwować u ludzi, ale potencjalne badania kliniczne to zweryfikują.



Viagra zawiera sildenafil, który działa poprzez blokowanie enzymu znanego jako fosfodiesteraza-5 (PDE5) rozluźniającego komórki mięśniowe wokół naczyń krwionośnych, umożliwiając im łatwiejsze wypełnienie krwią. Sildenafil jest stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego, choroby wysokościowej, objawu Raynauda, a nawet niewydolności oddechowej u wcześniaków.



Rak jelita grubego zwykle zaczyna się jako nietypowa grupa komórek ukształtowanych w polipa, znajdująca się w wyściółce jelita. Te niewielkie struktury mogą stać się nowotworami i przez długi czas nie dawać żadnych objawów. Podanie myszom cierpiącym na zapalenie okrężnicy Viagry w wodzie pitnej zmniejszyło u nich tempo tworzenia się polipów. PDE5 działa poprzez rozkładanie cyklicznego GMP (guanozyno-3',5'-monofosforanu), który jest znany z oddziaływania na wyściółkę jelit.



Niestety, na razie naukowcy nie wiedzą, w jaki sposób podawanie Viagry zmniejsza częstość występowania polipów. GMP wydaje się tłumić nadmierną proliferację komórek w jelitach i wzrost prawidłowego różnicowania komórek. Podanie sildenafilu myszom nie usuneło istniejących polipów.



Linaklotyd - lek stosowany w leczeniu zaparć i zespołu jelita drażliwego - ma podobne działanie do Viagry, ale wywołuje biegunkę.