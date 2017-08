Usunęli jej sześć kręgów i zastąpili wydrukowanymi

Chińscy lekarze przeprowadzili innowacyjną operację neurochirurgiczną. Usunęli pacjentce sześć kręgów kręgosłupa i zastąpili je tytanowymi protezami wykonanymi w technologii druku 3D.

Zdjęcie Zdjęcie rentgenowskie pacjentki po operacji /materiały prasowe

Chińskie media przytaczają przypadek 28-letniej kobiety znanej pod pseudonimem Xiao Wen, u której w maju 2017 r. zdiagnozowano chrzęstniakomięsaka. To rzadki złośliwy nowotwór tkanki chrzęstnej należący do grupy mięsaków tkanek miękkich. Zwykle nowotwór rozwija się w miednicy lub udzie, jednak w przypadku Xiao Wen dotknął sześć z siedmiu kręgów szyjnych. Stan kobiety szybko się pogorszył, do tego stopnia, że nie była ona w stanie wykonać prostych ruchów ramionami.



Neurochirurg Xiao Jianru ze szpitala Changzheng w Szanghaju zdecydował się na radykalną operację usunięcia kręgów kobiety i zastąpienia ich sztucznymi. Lekarze stwierdzili, że na leczenie z użyciem konwencjonalnych metod, takich jak radio- czy chemioterapia jest już za późno. Trzeba było działać szybko.



Zespół Jianru spędził trzy tygodnie na budowie sztucznych kości używając stopu tytanu i technologii druku 3D. Aby było to możliwe, naukowcy musieli skonstruować realistyczny model górnej części kręgosłupa kobiety.



13-godzinna operacja odbyła się w lipcu. Lekarze donoszą, że proces rekonwalescencji Xiao Wen postępuje powoli. Kobieta jest w stanie wstać i chodzić o własnych siłach, chociaż nadal nie jest w stanie normalnie poruszać głową.



Nie jest to pierwszy raz, kiedy postanowiono użyto technologii druku 3D w chirurgii. W 2016 r. użyto elementów z drukarki 3D w celu zastąpienia kręgów szyjnych i piersiowych pacjenta.