USG płodu dokładne jak nigdy - innowacyjna technika dostępna w Polsce

​Jak rozwija się dziecko w brzuchu przyszłej mamy? Teraz dzięki nowoczesnemu USG można prześledzić to jeszcze dokładniej.

Zdjęcie Nowoczesna technika USG pozwala przyjrzeć się rozwijającej się strukturze mózgu dziecka /materiały prasowe

Dzisiaj ultrasonografia płodu jest nie tylko powszechna, ale i ultranowoczesna. Obecnie stosowane aparaty USG 3D/4D pozwalają z dużą precyzją dostrzec ruchy dziecka i nagrać filmik w jakości HD LIVE podczas badania. A co najważniejsze - przeprowadzić lepszą oraz dokładniejszą diagnostykę i ocenę rozwoju malucha w brzuchu mamy.



Ultrasonografia to metoda diagnostyki obrazowej bazująca na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych w medycynie. To zarazem najpopularniejsza technologia wykorzystywana w ramach diagnostyki u każdej kobiety w ciąży. Badanie USG należy do badań prenatalnych nieinwazyjnych, które wykonuje się kilka razy w czasie trwania ciąży w celu rozpoznania ewentualnych wad, niedojrzałości płodu oraz innych zaburzeń wewnątrzmacicznych. Wykorzystuje się je m.in. do określenia wieku ciążowego, diagnostyki wad płodu, stwierdzenia żywotności płodu, określenia kosmówkowości w ciąży mnogiej i wielu innych, kluczowych dla zdrowia dziecka parametrów.



Coraz bardziej popularne są stosowane w niektórych gabinetach supernowoczesne aparaty USG w technologii 3D/4D. Co umożliwia rozwój w technikach obrazowania?



- Przede wszystkim dokładniejszą diagnostykę, która jest kluczowa szczególnie we wczesnym etapie ciąży, podczas I i II trymestru. Aparaty są szybsze oraz bardziej precyzyjne, co umożliwia uchwycenie szczegółów anatomicznych w skali makro. Przykładem jest tu USG 4D z funkcją HD LIVE, które jest technologią najnowszej generacji. Pozwala nie tylko na trójwymiarową rekonstrukcję obrazu rozwijającego się dziecka, ale również pokazuje inne wymiary np. jego ruch, gdzie obraz zmienia się w czasie rzeczywistym - powiedział dr n. med. Aleksander Ilski, ginekolog z Kliniki Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum w Katowicach.



Technologia obrazu 4D HD LIVE o niezwykłej głębi, odpowiedniemu skupieniu światła i cieniowaniu pozwala na monitorowanie poszczególnych organów rozwijającego się dziecka. Podczas takiego USG lekarz może ocenić m.in.: anatomię mózgu, nerek, wykonać echokardiografię płodu oraz przestrzenną ocenę serca w kilku płaszczyznach, diagnozując ewentualne wady jeszcze w łonie matki. Najnowsza funkcja obrazowania HD LIVE Silhouette umożliwia dokonanie oceny struktur anatomicznych już w pierwszym trymestrze ciąży.



Co ciekawe, technologia Silhouette Flow pozwala na wizualizację naczyń krwionośnych - od małych naczyń po duże tętnice oraz śledzić przepływ krwi płodu. Zobrazowanie nawet nieregularnie ukształtowanych struktur stało się osiągalne, co w technologii 2D było niemożliwe. To zasadnicza przewaga USG 4D nad USG 2D.

- Możemy ocenić zdrowie płodu we wczesnym stadium jego rozwoju, mamy lepszy wgląd w kobiecą anatomię, co pomaga odpowiednio szybko wykryć ewentualne nieprawidłowości w przebiegu ciąży. To bardzo istotne parametry, gdyż szybka informacja pozwala na wczesną interwencję. To z kolei pozwala na otoczenie matki i dziecka kompleksową opieką, przeciwdziałanie powikłaniom, ale i zaplanowanie leczenia po porodzie - wyjaśnił ginekolog.



Jak zapewniają specjaliści, znaczenie nowoczesnych metod USG jest tym ważniejsze, że jest to badanie wykonywane u większości ciężarnych i może ono zminimalizować potrzebę diagnostyki bardziej inwazyjnej, która jest obarczona - niskim - ale jednak ryzykiem powikłań.



Jeszcze nie tak dawno przyszłe mamy wychodziły z gabinetu lekarskiego ze zdjęciami swojego dziecka. Teraz, za sprawą USG 4D mają szansę na pamiątkę w postaci filmiku uwieczniającego ruchy rozwijającego się pod ich sercem malucha. Filmik zostaje nagrany na płycie DVD lub nośniku USB w jakości HD.



Zaawansowane technologie t.j.: elektroniczna sonda matrycowa 4D, nowa technologia renderowania i dopasowania kontrastu, w które wyposażone są nowoczesne aparaty USG, pozwalają jeszcze dokładniej i szybciej dotrzeć tam, gdzie ludzkie oko nie sięga. Dzięki nowym technikom obrazowania, oświetlenia i cieniowania skóry, badanie zyskało większy realizm anatomiczny i możliwość skupienia się na najdrobniejszych szczegółach.