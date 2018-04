Test na alzheimera coraz bliżej

Już wkrótce może powstać prosty test śliny, który zmierzy nasze ryzyko na zachorowanie na alzheimera.

Zdjęcie Czy kiedyś uda nam się wyleczyć chorobę Alzheimera? /© Glowimages

Dzięki prostemu testowi śliny można ustalić, czy dana osoba jest narażona na rozwój nieuleczalnej choroby neurodegeneracyjnej. Mierzy on ilość płytki beta-amyloidu, jaką wytwarza organizm. Jeżeli poziom tej substancji jest wysoki, powinno się zmienić styl życia, a także zażywać leki przeciwzapalne, takich jak ibuprofen. Mogą one opóźnić wystąpienie objawów i zmniejszyć nasilenie choroby.



Obecne metody przewidywania choroby Alzheimera i innych chorób neurodegeneracyjnych nie są zbyt precyzyjne. Prosty test śliny może to zmienić. Poprzez ilościowe oznaczanie poziomu białka Aβ42 w organizmie, można oszacować ryzyko wystąpienia choroby.



Badania wykazały, że u osób cierpiących na alzheimera, poziom Aβ42 w ślinie był dwa razy wyższy niż u osób zdrowych.



- Podczas gdy proste badanie śliny na obecność markerów alzheimera wydaje się być atrakcyjne, jest jeszcze za wcześnie, by móc rozpocząć badania kliniczne - powiedział dr Carol Routledge, dyrektor badań w Alzheimer's Research UK.