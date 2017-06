Test krwi wykryje raka całe lata przed standardową biopsją

​Naukowcy opracowali prosty test krwi, który może wykryć nowotwory we wczesnym stadium, zanim jeszcze zaczną dawać objawy chorobowe.

Zdjęcie Prosty test krwi pozwoli na wczesne wykrywanie raka /©123RF/PICSEL

Nowy nieinwazyjny test na raka zapowiada się niezwykle obiecująco. Otwiera on szeroko drzwi do rzeczywistości, w której będziemy mieli dokładne badania przesiewowe w kierunku wykrywania nowotworów.



Na czym polega niezwykła technika? Na poszukiwaniu we krwi fragmentów DNA pochodzących z nowotworów, tzw. krążącego DNA nowotworowego (ctDNA). W ostatnich latach poczyniono duże postępy w wykrywaniu ctDNA.



- Nasze odkrycia wykazują, że jest możliwe uzyskanie wysokiego stężenia krążącego DNA nowotworowego, które jest w stanie dostarczyć nam nieocenionych informacji do podejmowania właściwych decyzji klinicznych - powiedział Pedram Razavi z centrum onkologicznego Memorial Sloan Kettering.



Naukowcy wykorzystali próbki krwi i tkanek z przerzutowego raka sutka, raka płuc i zaawansowanych raków gruczołu krokowego. Przeszukali próbki pod kątem 508 różnych mutacji genów, skanując określone regiony genomu ok. 60 tys. razy. Zdaniem specjalistów, metoda ta generuje 100 razy więcej danych niż inne techniki sekwencjonowania genomu.



Aby sprawdzić, czy przy pomocy nowej techniki można wyłapać dowolny fragment nowotworowego DNA, naukowcy porównali wyniki z próbkami materiału genetycznego pochodzącego ze zdrowych tkanek. Wykryto 864 zmiany genetyczne we wszystkich trzech typach nowotworów, a także stwierdzono 73 proc. ctDNA we krwi. U 89 proc. pacjentów stwierdzono co najmniej jedną mutację zarówno w tkance nowotworowej, jak i krwi. W przypadku raka piersi, skuteczność wyniosła 97 proc.



Ogromną zaletą testów ctDNA jest możliwość wykrycia nowotworu lata wcześniej niż w przypadku standardowej biopsji, co daje większe szanse wyleczenia.



Nowa technika została opracowana przez naukowców z firmy Grail, zajmującej się wykrywaniem wczesnych zmian nowotworowych. To dopiero pierwszy krok.