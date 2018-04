Test krwi rozpozna płeć nienarodzonego dziecka

Już wkrótce badanie USG nie będzie jedynym sposobem dla kobiet w ciąży na poznanie płci dziecka. Wystarczy prosty test krwi, który będzie można przeprowadzić w pierwszym trymestrze ciąży.

Zdjęcie Czy wkrótce dzięki prostym testom krwi będzie możliwe poznanie płci nienarodzonego dziecka? /123RF/PICSEL

Tego typu testy krwi są powszechnie dostępne - w Wielkiej Brytanii wykorzystuje się je do wykrywania zespołu Downa, Edwardsa i Patau. Określane jako nieinwazyjne badania prenatalne (NIPT) mają na celu wczesne rozpoznawanie groźnych chorób. Są znacznie bezpieczniejsze niż powszechnie stosowana amniopunkcja. Polega to na pobraniu komórek z płynu owodniowego, który otacza i chroni dziecko rozwijające się w łonie matki. Taki zabieg niestety wiąże się z niewielkim ryzykiem poronienia.



Okazuje się, że przy pomocy NIPT można także zbadać płeć nienarodzonego dziecka. Wystarczy tylko kilka kropli krwi z palca matki, by zidentyfikować przyszłe potomstwo.



Innowacyjny test został opracowany przez brazylijską firmę Sabin Laboratory, które w ten sposób przebadała 101 ciężarnych kobiet. Wyniki testu zostały potwierdzone późniejszymi badaniami klinicznymi noworodków po ich urodzeniu i zostały uznane za wiarygodne. Oczywiście, pod warunkiem, że przeprowadza się je po 8 tygodniu ciąży.



Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Test jest w stanie określić obecność chromosomu Y w 95,4 proc. Jest to mniej więcej taka sama dokładność, co w badaniu USG.