Technika CRISPR/Cas9 pomoże w walce z cukrzycą?

Potencjał techniki edycji genów CRISPR/Cas9 jest ogromny. Już wkrótce dzięki niej będzie można skuteczniej walczyć z cukrzycą.

Zdjęcie Technika CRISPR pomoże w walce z cukrzycą? /AFP

Naukowcy z powodzeniem przetestowali na myszach pomysł przeszczepów skóry, które uwalniają insulinę i pomagają w walce z cukrzycą. Zespół z Uniwersytetu w Chicago przekonuje, że takie podejście może być wykorzystane do leczenia różnych zaburzeń metabolicznych i genetycznych, nie tylko cukrzycy.



- Nie wyleczyliśmy cukrzycy, ale nasze odkrycie zapewnia potencjalnie długoterminowe i bezpieczne podejście do stosowania komórek macierzystych naskórka, które pomogą chorym na cukrzycę utrzymać odpowiedni poziom glukozy - powiedział Xiaoyang Wu, jeden z autorów odkrycia.



Tym razem naukowcy użyli techniki CRISPR do zmiany genu odpowiedzialnego za kodowanie hormonu zwanego glukagonopodobnym peptydem-1 (GLP-1), który wyzwala uwalnianie insuliny, a następnie pomaga usunąć nadmiar glukozy z krwi. Cukrzyca typu 2 bierze się z powodu braku insuliny w organizmie.



Dzięki technice CRISPR/Cas9 można zmodyfikować gen GLP-1, aby jego efekty trwały dłużej niż zwykle. Udało uzyskać się to na przeszczepach skóry, które następnie zastosowano u myszy. Ok. 80 proc. przeszczepów z powodzeniem uwalniało hormon do krwi, regulowało poziom glukozy w ciągu 4 miesięcy, a także odwracało tzw. oporność na insulinę. Co ciekawe, technika ta działała także u myszy, które nie zostały zaprojektowane w laboratorium.



- Te badania są dla nas ekscytujące, ponieważ po raz pierwszy pokazujemy, że zmodyfikowane przeszczepy skóry mogą przetrwać długo u myszy typu dzikiego. Oczekujemy, że w niedalekiej przyszłości, technika ta będzie bezpieczna dla ludzi - dodał Wu.



Zastosowanie techniki CRISPR/Cas9 do naprawy genu GLP-1 wymaga jeszcze dodatkowych badań.