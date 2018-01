Technika CRISPR/Cas9 coraz popularniejsza w Chinach

Mimo iż technika CRISPR/Cas9 została opracowana w Stanach Zjednoczonych, to Chiny przodują w wykorzystaniu tego narzędzia do edycji genów.

Zdjęcie W Chinach technika CRISPR jest coraz powszechniejsza /© Glowimages

Według najnowszych badań, od 2015 r. w Hangzhou Cancer Hospital techniki CRISPR użyto na co najmniej 86 pacjentach. Metoda ta była do tej pory stosowana w leczeniu wirusa HIV, białaczki oraz raka nerek, płuc, wątroby, gardła i żołądka.



CRISPR używa zmodyfikowanego wirusa do wycinania i wklejania DNA w celu edycji genów z niewiarygodną precyzją. Przeprowadzone do tej pory badania wykazały, że technikę tą można użyć do walki z HIV, nowotworami czy zaburzeniami krwi. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych wciąż nie przeprowadzono żadnych testów z wykorzystaniem CRISPR na ludziach. W Chinach nie ma z tym problemów.



- Chiny nie powinny być pierwszym krajem, w którym prowadzi się takie badania, ale tu jest mniej ograniczeń - powiedział dr Wu Shixiu, lider w wykorzystaniu techniki CRISPR/Cas9.



W USA "lada moment" mają rozpocząć się testy techniki CRISPR na pacjentach chorych na raka.