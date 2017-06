Sztuczna inteligencja przewidzi długość twojego życia

Już wkrótce sztuczna inteligencja będzie w stanie określić przewidywaną długość życia pacjenta na podstawie obserwacji tylko i wyłącznie jego narządów wewnętrznych.

Zdjęcie Na podstawie zdjęć klatki piersiowej, komputer określi naszą przewidywaną długość życia /©123RF/PICSEL

Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Adelaide mogą mieć znaczenie we wczesnej diagnozie poważnych chorób i podjęciu decyzji o interwencji chirurgicznej. Uczeni wykorzystali sztuczną inteligencję do analizy obrazów medycznych klatek piersiowych 48 pacjentów. Maszyna była w stanie przewidzieć z 69-proc. dokładnością, który pacjent umrze w ciągu 5 lat. To dokładność porównywalna do skuteczności diagnoz stawianych dzisiaj przez lekarzy.



- Przewidywanie przyszłości pacjentów jest użyteczne, ponieważ umożliwia lekarzom dostosowanie zabiegów do indywidualnych potrzeb. Dokładna ocena wieku biologicznego i przewidywanie długowieczności pacjenta była do tej pory ograniczona umiejętnościami lekarza i pomiarem stanu zdrowia jego narządów - powiedział dr Luke Oakden-Rayner, główny autor badań.



Jak na razie, naukowcy nie są w stanie dokładnie określić tego, w jaki sposób komputer wysuwa wnioski. Najtrafniejsze przewidywania dotyczą pacjentów z poważnymi chorobami przewlekłymi, np. niewydolnością serca czy rozedma płuc.



- Zamiast koncentrować się na diagnozowaniu chorób, zautomatyzowane systemy mogą przewidzieć wyniki medyczne w taki sposób, by wykryć subtelne wzorce. Nasze badania otwierają nowe możliwości zastosowania sztucznej inteligencji do analizy obrazów medycznych i rodzą nadzieję na wczesne wykrycie poważnych chorób, wymagających szczególnych interwencji medycznych - powiedział dr Oakden-Rayner.



Kolejny etap testów zakłada analizę dziesiątek tysięcy zdjęć pacjentów.