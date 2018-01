Sztuczna inteligencja potrafi przewidzieć datę śmierci

Badacze z Uniwersytetu Stanforda opracowali system sztucznej inteligencji, który potrafi przewidywać datę śmierci pacjentów szpitala objętych opieką paliatywną. Dokładność przewidywania dat wynosi aż 90 proc.

Zdjęcie Prognozy programu były trafne aż w 90 procentach /© Glowimages

Opracowany przez naukowców program komputerowy wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby dokładnie analizować elektroniczne karty pacjentów. Pierwotnie system ten bazował na 160 tys. kart, należących do pacjentów dorosłych i dzieci ze szpitali w Stanford oraz Lucile Packard Children. Aby jednak poprawić jego dokładność, przyjrzano się dodatkowo diagnozom, wynikom badań, przebytym zabiegom oraz przyjmowanym lekom.

Reklama

"Dostępne dane pozwoliły nam zbudować dokładny model przewidywania śmiertelności z dowolnej przyczyny, zamiast koncentrować się na jeden chorobie, czy danych demograficznych" - powiedział Anand Avati, członek laboratorium sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Stanforda.

Algorytm miał przewidzieć, kto spośród 40 tys. pacjentów umrze w ciągu najbliższych trzech do dwunastu miesięcy. Okazało się, że jego prognozy były trafne aż w 90 procentach. Sztuczna inteligencja sprawdziła się w tym pilotażowym badaniu, jednak naukowcy chcą kontynuować prace nad programem zanim zostanie on wprowadzony do szpitali. Pragną wprowadzić tego typu rozwiązanie, aby ulepszyć działanie opieki paliatywnej.