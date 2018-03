Sztuczna inteligencja pomogła odkryć 6000 nowych wirusów

Naukowcy wykorzystali zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego do znacznie szybszego klasyfikowania wirusów niż przy użyciu tradycyjnych metod. Dzięki temu udało się odkryć aż 6000 nowych wirusów.

Zdjęcie Czy sztuczna inteligencja pomoże odkrywać wirusy tak niebezpieczne jak Ebola (na zdjęciu)? /© Glowimages

Inowirusy to rodzina wirusów infekujących bakterie. Nie stanowią one bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, ale mogą wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie. Inowirusy mogą np. wpłynąć na toksyczność bakterii cholery (Vibrio cholerae), a to z kolei może objawiać się poważniejszym przebiegiem choroby.



Uczenie maszynowe polega na tym, że wykorzystując odpowiednie algorytmy można "nauczyć" komputer do poszukiwania wzorców w danych. Maszyna szkolona w celu rozpoznawania określonych wzorców materiału genetycznego, w końcu zyskała umiejętność samodzielnego klasyfikowania potencjalnych inowirusów. Głównym autorem badań był Simon Roux.



Naukowcy wprowadzili do algorytmu 805 sekwencji genomowych należących do inowirusów znanych nauce. Następnie pokazali maszynie 2000 sekwencji należących do innych rodzin wirusów i bakterii. W końcu sztuczna inteligencja nauczyła się wybierać tylko te mikroorganizmy z rodziny Inoviridae. Następnie użyto jej do przeanalizowania ogromnych zbiorów danych genomowych. W ten sposób odkryto ponad 10 000 inowirusów, które następnie poddano odpowiedniej selekcji.



To niezwykłe odkrycie, ponieważ do tej pory znano mniej niż 100 gatunków inowirusów. W toku badań - przy pomocy sztucznej inteligencji - udało się znaleźć prawie 6000 nieznanych gatunków wirusów. Biorąc pod uwagę taką różnorodność, Roux uważa, że rodzina Inoviridae to w rzeczywistości wiele różnych rodzin.



Niewykluczone, że dzięki uczeniu maszynowemu uda się namierzyć także inne, nieznane nauce gatunki wirusów, nie tylko tych atakujących bakterie.