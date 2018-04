Sztuczna inteligencja będzie wykrywać choroby oczu

Już wkrótce na amerykański rynek trafi urządzenie medyczne, które omija lekarzy i wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do wykrywania chorób oczu dotykających ponad 30 mln Amerykanów żyjących z cukrzycą.

Zdjęcie Nowe badanie uratuje wzrok wielu osobom cierpiącym na cukrzycę /© Glowimages

IDx-DR to niezwykły program, który może przyspieszyć stosowanie terapii ratujących wzrok. Dowolny lekarz (niekoniecznie okulista) robi zdjęcie za pomocą specjalnego aparatu siatkówkowego, a następnie przesyła je do serwera, w którym znajduje się specjalne oprogramowanie. IDx-DR automatycznie wskazuje, czy zdjęcie jest wystarczająco wysokiej jakości, aby uzyskać z niego miarodajny wynik. Jeżeli tak jest, to algorytmy sztucznej inteligencji dokonują szczegółowej analizy.



Jeżeli wyniki analiz są negatywne, IDx-DR odsyła pacjenta do kolejnego badania kontrolnego za 12 miesięcy. Jeżeli w badaniu zostanie wykryta "więcej niż łagodna retinopatia cukrzycowa", pacjent jest odsyłany do specjalisty.



W celu sprawdzenia dokładności IDx-DR, sprawdzono skuteczność algorytmów na 900 pacjentach z cukrzycą z 10 różnych ośrodków. Okazało się, że urządzenie wykrywa 87,4 proc. przypadków łagodnych i 89,5 proc. przypadków "więcej niż łagodnych".



Ponieważ lekarz nie musi interpretować wyników, badanie może zostać zlecone przez dowolnego pracownika służby zdrowia.



IDx-DR wykrywa tylko retinopatię cukrzycową, która objawia się, gdy zbyt wysokie stężenie cukru we krwi uszkadza naczynia krwionośne oka. Jest to najczęstsze powikłanie widzenia u osób chorujących na cukrzycę - w Stanach Zjednoczonych co roku diagnozuje się je u 200 000 osób.