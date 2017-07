Szczepionka, która mogłaby być stosowana w leczeniu osób uzależnionych od narkotyków, jest na prostej drodze do testów na naczelnych. Preparat stworzony w Instytucie Badawczym Scripps blokuje stan odurzenia heroiną i wykazuje skuteczność do 8 miesięcy od momentu podania.

Zdjęcie Już wkrótce powstanie szczepionka przeciwko uzależnieniu od heroiny /AFP

Jest to pierwsza szczepionka przeciwko opioidowi, która przeszła wstępny etap testów. Jej twórcy mają nadzieję, że zostanie zatwierdzona do badań klinicznych, bo mogłaby uwolnić od nałogu miliony osób na całym świecie.



Szczepionka "uczy" nasz układ odpornościowy jak wytwarzać przeciwciała skierowane przeciwko heroinie i produktom psychoaktywnym, które wywołują stan narkotykowego odurzenia. Jest to możliwe dzięki wystawieniu układu immunologicznego na cząsteczki heroiny.



Gdy heroina zostanie wprowadzona do organizmu, przeciwciała będą ją neutralizować. Rezusy, na których przeprowadzono badania, nie czują euforii, ponieważ cząsteczki heroiny są blokowane zanim dotrą do mózgu.



- To potwierdza nasze poprzednie dane zebrane na gryzoniach i umieszcza naszą szczepionkę w korzystnym świetle w celu przewidywanej oceny klinicznej. Uważamy, że ten preparat jest bezpieczny dla ludzkich testów - powiedział Kim Janda, główny autor badań.



Szczepionka stanowi nadzieję dla osób uzależnionych od heroiny, zniechęcając organizm do zażywania narkotyku. Szczepionka może pomóc w zapobieganiu nawrotów zażywania narkotyku. Szczepionka okazała się być najbardziej skuteczna w pierwszym miesiącu po szczepieniu, ale efekt utrzymywał się przez kolejne 8 miesięcy.



Następnym krokiem będzie licencjonowanie szczepionki zewnętrznej firmie, która weźmie udział w badaniach klinicznych.