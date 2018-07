Szczepionka przeciw HPV skuteczna w leczeniu raka skóry

Gardasil - szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który wywołuje raka szyjki macicy - jest przydatna w leczeniu raka skóry. Jak to możliwe?

Zdjęcie Nowy sposób na walkę z rakiem skóry? /123RF/PICSEL

Rak płaskonabłonkowy jest drugim najczęściej występującym typem raka skóry po raku podstawnokomórkowym. Chociaż nie jest tak śmiertelny jak czerniak, nadal powoduje co roku tysiące zgonów na całym świecie. Wiadomo, że niektóre szczepy wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) wywołują prawie wszystkie typy raka szyjki macicy, a także wiele nowotworów odbytu, pochwy i sromu. Do tej listy prawdopodobnie będzie można dodać także niektóre nowotwory skóry.



W 2017 r. dr Anna Nicols z Uniwersytetu w Miami poinformowała, że po otrzymaniu szczepionki Gardasil u dwóch osób cierpiących na raka płaskonabłonkowego pojawiło się mniej ognisk choroby. Zainspirowany tym badaniem dr Tim Ioannides zasugerował wstrzyknięcie Gardasil bezpośrednio do guzów skóry, aby sprawdzić, czy może on zabijać istniejące komórki nowotworowe.



Większość przypadków raka płaskonabłonkowego jest leczona chirurgicznie, radioterapeutycznie albo obiema metodami. Jedną z pacjentek Nicholsa była 97-letnia kobieta, która miała tak wiele guzów, że żadna z konwencjonalnych opcji leczenia nie była uważana za bezpieczną. Nichol wstrzyknął pacjentce dwie dawki szczepionki Gardasil w ramię w odstępie sześciu tygodniu, a następnie przez 11 miesięcy nastrzykiwał kilka guzów.



Wszystkie nowotwory kobiety zniknęły całkowicie. Nie odnotowano nawrotów choroby przez 24 miesiące od momentu rozpoczęcia leczenia. Pacjentka wkrótce skończy 100 lat i jest w dobrej kondycji.



Badania potwierdzają, że Gardasil może mieć znacznie szersze działanie terapeutyczne, będąc znacznie mniej inwazyjnym niż istniejące opcje.