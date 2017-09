Szczepionka na uzależnienie od opioidów i heroiny

W wielu częściach Ameryki Północnej rozprzestrzenia się fala uzależnienia od fentanylu, silnego opioidu gorszego od heroiny. Okazuje się, że podobnie jak przed chorobą zakaźną, możemy się przeciwko niemu zaszczepić.

Zdjęcie Czy nowo opracowana szczepionka pomoże walczyć z uzależnieniami? /AFP

Naukowcy z Scripps Research Institute ogłosili, że pracują nad szczepionką, która blokuje narkotyczne właściwości fentanylu. Preparat można dostroić do szczepionki kombinowanej, która zapewnia ochronę przed "euforycznym" stanem wywoływanym przez heroinę i fentanyl.



Szczepienia przeciwko opioidowi były trudne do rozwinięcia, ponieważ cząsteczki są małe, a układ immunologicznych ich nie rozpoznaje. Nowa generacja szczepionek przeciwko narkotykom działa poprzez stymulację przeciwciał, które wiążą się z cząsteczkami i zatrzymują je przed dotarciem do receptora opioidowego.



- Potrzebujemy przełomu. Pacjenci coraz częściej sięgają po opioidy i potężne syntetyczne wersje tych leków, które czasem mogą być nawet 100 razy silniejsze od heroiny - powiedział Kim Janda, główny autor badań.



Jakiś czas temu zespół Jandy ogłosił, że opracował pierwszą szczepionkę przeciwko opioidom, która skutecznie blokuje tzn. high po zażyciu heroiny. Szczepionka podawana małpom przez 8 miesięcy nie wykazała żadnych skutków ubocznych. W przeciwieństwie do metadonu obecnie stosowanego przy leczeniu heroiny, nie jest ona opioidem.



Szczepionka połączona z innymi lekami zmniejsza ryzyko nawrotu uzależnienia.