Supermateriał, który odpycha krew

Naukowcy stworzyli tytanowy supermateriał, który pozwala odtworzyć doskonałe sfery krwi, osocza i wody.

Zdjęcie Supermateriał odpychający krew /fot. Uniwersytet Stanowy Kolorado /materiały prasowe

Wszczepiane urządzenia medyczne, takie jak cewniki, stenty i pręty tytanowe są narzędziami służącymi do ratowania życia pacjentów na całym świecie. Jednak ich obecność w ciele człowieka stanowi pewne ryzyko - mogą one zostać wykryte jako obce lub stać się szkieletem do powstania niebezpiecznych skrzeplin. W przyszłości taki problem może w ogóle nie występować.



Dwóch naukowców z Uniwersytetu Stanowego Kolorado (CSU) - Aruna Kota i Ketul Popat - opracowało superhemofobowy materiał, który odpycha płyny, w tym krew, osocze i wodę. Materiał ten to zmodyfikowany tytan, który może znaleźć zastosowanie w przyszłych implantach medycznych.



W przypadku biokompatybilności, wielu naukowców stara się wykorzystywać materiały z powinowactwem do krwi. To podejście jest błędne. W nowo opracowanym materiale, ze względu na hemofobowość powierzchni zmodyfikowanego tytanu, nasz organizm "dochodzi do wniosku, że nie ma żadnego ciała obcego".



- Bierzemy materiał, z którym krew nie lubi mieć żadnego kontaktu. W związku z tym nie ma praktycznie żadnych szans na ryzyko powstawania skrzeplin, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów - powiedział Kota.



Dzisiaj pacjenci z implantami medycznymi często muszą przyjmować leki rozrzedzające krew, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia skrzeplin. Jednak nawet one nie dają stuprocentowej pewności akceptacji implantu, a przy tym niosą ryzyko nadmiernego krwawienia, nawet z niewielkich ran.



Nowo opracowany materiał jest dopiero we wczesnych fazach rozwoju.