Stworzono sztuczny neuron, który wyczuje dotyk

​Naukowcy są coraz bliżej stworzenia protez, które wyczuwają dotyk.

Zdjęcie Sztuczne neurony zostały zaimplementowane do ciała karalucha /materiały prasowe

Uczeni z Uniwersytetu Stanforda i Uniwersytetu Narodowego w Seulu stworzyli sztuczny system nerwowy, który może nie tylko wyczuć różnice ciśnienia, ale także odczytać poszczególne litery alfabetu Braille'a. Pierwsze testy są obiecujące. Udało się podłączyć sztuczne nerwy do odnóża karalucha i sprawić, by drgnęło.



- Uważamy skórę za pewnik, ale to skomplikowany system wykrywania, sygnalizacji i podejmowania decyzji. Ten sztuczny system nerwów czuciowych to krok w kierunku utworzenia sieci neuronowych przypominających skórę do różnych zastosowań - powiedział Zhenan Bao z Uniwersytetu Stanforda.



Obwód nerwowy opracowany przez naukowców składa się z trzech głównych komponentów. Znajdziemy tu czujnik zdolny do wykrycia nawet najsubtelniejszego dotyku, który został połączony z elastycznym elektronicznym neuronem. Oznacza to, że gdy coś muśnie protezę, zmiana napięcia zostaje przekształcona przez neuron na sygnały elektryczne. Te dwa elementy zostały połączone ze sztucznym tranzystorem synaptycznym.



Ale to nie wszystko - strukturę udało się połączyć z układem biologicznym. Tranzystor synaptyczny został połączony z odnóżem karalucha. Gdy uczeni dotknęli czujnika, wygenerowane sygnały elektryczne doprowadziły do drgnięcia odnóża. To ogromny postęp w pracach nad zaawansowanymi protezami, które wkrótce mogą znaleźć zastosowanie u ludzi.