Stworzono pierwsze mózgowe hybrydy człowieka i myszy

Naukowcom udało się wszczepić ludzke mózgowe organoidy w mysie czaszki. To może pozwolić na stworzenie w przyszłości całego mózgu w warunkach laboratoryjnych.

Zdjęcie Czy kiedyś regeneracja mózgu będzie możliwa? /AFP

Najpierw w warunkach laboratoryjnych hodowano ludzkie komórki mózgu w celu wytworzenia tzw. organoidów. Są to miniaturowe odpowiedniki normalnych organów, które spełniają wszystkie podstawowe biologiczne funkcje. Ludzkie organoidy mózgowe zostały następnie wprowadzone do mysich czaszek. To pierwsza oficjalna hybryda mózgu człowieka z myszą.



Tego typu eksperymenty dają naukowcom mnóstwo cennych informacji dotyczących komunikacji poszczególnych neuronów. Co ciekawe, po wszczepieniu myszom ludzkich organoidów, nie zaobserwowano żadnych znaczących zmian w zachowaniu gryzoni.



Co ciekawe, około 80 proc. przeszczepionych tkanek została przyjęta przez ciało myszy, a po 14 dni została wytworzona złożona sieć naczyń.



Takie badania - mimo iż ekstremalne z etycznego punktu widzenia - mogą mieć naprawdę istotne zastosowania. Dzięki nim w niedalekiej przyszłości regeneracja uszkodzonych tkanek będzie możliwa.