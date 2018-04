Stworzono innowacyjne "fotochromowe" soczewki kontaktowe

​Opracowano pierwsze na świecie soczewki kontaktowe, które zawierają pigmenty, które chronią oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV.

Innowacyjne soczewki kontaktowe

Wielokrotnie udowadniano, że ochrona oczu przed promieniowaniem UV zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów ze wzrokiem w późniejszych etapach życia. Są jednak sytuacje, w których nawet najlepsze okulary przeciwsłoneczne nie zdają rezultatu. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaakceptowała do sprzedaży innowacyjne soczewki kontaktowe, które chronią oczy przed promieniowaniem ultrafioletowym.

Soczewki kontaktowe Acuvue Oasys z technologią Transitions Light Intelligent zostały stworzone we współpracy firmy Johnson & Johnson z producentem szkieł fotochromowych Transitions Optical. Mają one zostać udostępnione na rynku na początku 2019 r.



Soczewki zaprojektowano tak, żeby działały jak standardowe, dwutygodniowe miękkie soczewki kontaktowej. Będą dostępne dla pacjentów, którzy potrzebują soczewek korekcyjnych zarówno dla dalekowzroczności, jak i krótkowzroczności. W planach jest także wersja korygująca pewien stopień astygmatyzmu.



Innowacyjne soczewki zostały przetestowane na 24 wolontariuszach, którzy nosili je zarówno w dzień, jak i w nocy. Nie odnotowano negatywnego wpływu na widzenie. Prace nad soczewkami trwały 10 lat.

Informacje o tym, jakie pigmenty są wykorzystywane w soczewkach nie zostały ujawnione, ale prawdopodobnie są one identyczne jak w szkłach Transitions Optical. W środowisku o niskim natężeniu promieniowania UV cząsteczki powracają do stanu zapewniającego pełną transparentność.



- Mówiąc najprościej, jest to soczewka kontaktowa, która zachowuje się jak szkła fotochromowe - ciemnieje w Słońcu, ale umożliwia widzenie w nocy. Uważam, że to fascynujący postęp w technologii produkcji soczewek kontaktowych - powiedział dr Rahul Pandit.



Jedną z potencjalnych wad, o których producent nie wspomniał, jest to, jak soczewki wyglądają na użytkowniku. Oczy użytkownika z takimi soczewkami prawdopodobnie wyglądają zupełnie inaczej w ciemności i w pełnym Słońcu. Możliwe, że dla niektórych będzie to "przerażające" doświadczenie.