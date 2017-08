Spada liczba zgonów z powodu HIV/AIDS w Afryce

Powikłania wynikające z HIV/AIDS nie są już największym zabójcą w Afryce.

Zdjęcie W Afryce coraz mniej osób umiera z powodu HIV/AIDS /AFP

Chociaż coraz skuteczniejsza walka z wirusem HIV i AIDS budzi optymizm, najnowsze statystyki wskazują na niepokojący wzrost chorób cywilizacyjnych, podobnie jak w świecie zachodnim. Dane zostały zebrane przez organizację pozarządową African Check, która przeanalizowała statystyki WHO dotyczące przyczyn śmierci w Afryce.



W 2012 r. z powodu powikłań HIV/AIDS w Afryce zmarło ponad 1,1 mln osób. Do roku 2015 liczba ta spadła do ok. 760 tys. Wszystko dzięki podniesieniu świadomości i coraz powszechniejszej antykoncepcji w tym regionie świata.



Powikłania po HIV/AIDS nadal pozostają poważnym zagrożeniem i są drugą najczęstszą przyczyną śmierci w Afryce. Na niechlubne pierwsze miejsce awansowały infekcje dróg oddechowych, takie jak zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc, które co roku powoduje śmierć ponad miliona Afrykanów.

Zdjęcie Ludzkość jest coraz bliższa pokonania wirusa HIV / ©123RF/PICSEL

Reklama

Trzecią najczęstszą przyczyną zgonów w Afryce jest biegunka, która tragicznie kończy się dla 643 000 osób. To i tak mniej niż w 2010 r., gdy z tego powodu umarło 725 000 Afrykanów. Na całym świecie aż 88 proc. zgonów związanych z biegunką spowodowanych jest przez wirusa, bakterie lub pasożyty dostarczone do organizmu ze skażoną wodą.



Na pozostałych miejscach znalazły się: udar mózgu (451 000 zgonów), gruźlica (456 000) i malaria (403 000).