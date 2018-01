Sól zmienia sposób funkcjonowania mózgu

​Nowe badania wykazały, że dieta bogata w sól może mieć nieoczekiwany wpływ na nasze zdrowie. Wcale nie chodzi tylko o potencjalne problemy z sercem i nadciśnieniem.

Wyniki badań opublikowane w "Nature Neuroscience" wykazały, że myszy karmione suplementami zawierającymi sól wykazują oznaki spadku wydajności umysłowej i upośledzenia funkcji poznawczych. Po zjedzeniu kilku słonych posiłków, gryzonie utraciły większość swoich ciężko wypracowanych umiejętności związanych z przechodzeniem przez labirynt. W końcu przestały reagować normalnie na ruchy wibrysów.

Co ciekawe, zmiany funkcji mózgu nastąpiły nawet wtedy, gdy dieta bogata w sól nie podnosiła ciśnienia krwi.



"Mózg jest głównym celem szkodliwych skutków działania soli. Według naszych badań, myszy karmione dietą bogatą w sól wykazują wyraźną hipoperfuzję mózgu i głęboką zmianę w śródbłonkowej regulacji mikrokrążenia mózgowego, prowadzącą do późniejszego upośledzenia funkcji poznawczych" - czytamy w raporcie.



Aby odkryć, co tak naprawdę dzieje się u organizmów na słonej diecie, naukowcy podawali myszom dawki 8-16 razy większe od normalnego spożycia soli, które są "porównywalne z wysokim spektrum ludzkiego spożycia soli". Oznaczało to zmniejszenie przepływu krwi, zarówno w korze mózgowej, jak i hipokampie - dwóch ważnych obszarów mózgu związanych z pamięcią i uczeniem się.



- Po około trzeci miesiącach słonej diety, myszy stały się obłąkane - powiedział dr Costantino Iadecola, dyrektor Instytutu Badań nad Mózgiem i Umysłem w Nowym Jorku.



Dokładniejsze badania wykazały, że wysokie dawki soli wywoływały odpowiedź immunologiczną w jelicie cienkim myszy, co skutkowało zwiększonym krążeniem interleukiny 17. Naukowcy uważają, że takie same mechanizmy występują u ludzi. Poprzednie badania wykazały, że słona dieta wiąże się z utratą funkcji mózgu, jednak zawsze wiązano to z problemami z ciśnieniem krwi.