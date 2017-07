Słodkie napoje gazowane negatywnie wpływają na nasz metabolizm

Według Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych popijanie fast-foodów słodkimi napojami gazowanymi zmniejsza sprawność metaboliczną. Takie działanie może odbijać się na magazynowaniu większych ilości tłuszczu.

Zdjęcie Amerykańscy badacze twierdzą, że nie powinniśmy popijać jedzenia słodkimi napojami gazowanymi /© Glowimages

Powszechnie wiadomo, że picie dużych ilości słodkich napojów gazowanych nie wpływa korzystnie na nasz organizm. Ale teraz odkryto, że cukier zmienia sposób, w jaki metabolizujemy jedzenie.



Badania przeprowadzone przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych wykazały, że napoje gazowane słodzone cukrem wypijane podczas posiłku zmniejszają utlenianie tłuszczy o ok. 8 proc. Jeśli omawiany posiłek zawiera 15 proc. białka, to słodki napój zmniejsza utlenianie tłuszczu średnio o 7,2 grama. W przypadku potraw zawierających 30 proc. białka, utlenianie tłuszczy zmniejsza się średnio o 12,6 gramów.



- Byliśmy zaskoczeni wpływem słodkich napojów na metabolizm, zwłaszcza w przypadku posiłków o wysokiej zawartości białka. Ta kombinacja zwiększa także potrzebę jedzenia słonych i pikantnych przekąsek 4 godziny po głównym posiłku - powiedziała doktor Shanon Casperson, główna autorka badań.



Naukowcy przebadali 27 zdrowych dorosłych osób w wieku średnio 23 lat.



- Odkryliśmy, że ok. 1/3 dodatkowych kalorii dostarczanych przez napoje gazowane słodzone cukrem nie jest zużywanych, metabolizm tłuszczu zmniejsza się i mniej energii jest wykorzystywana do trawienia posiłków. Ta obniżona sprawność metaboliczna może skłaniać organizm do rozrostu tkanki tłuszczowej - dodała dr Casperson.



Warto mieć na uwadze, że w Stanach Zjednoczonych przepisy dotyczące ilości cukru w napojach gazowanych sprzedawanych w sklepach różnią się od standardów Unii Europejskiej.