Silikonowe sztuczne serce z drukarki 3D

​Wykorzystując technologię druku 3D naukowcy stworzyli "miękkie" sztuczne serce, które bije w taki sam sposób jak prawdziwy narząd.

Zdjęcie Fot. ETH Zurich /materiały prasowe

Sztuczne serce zostało wykonane z silikonu. Bije ono niemal w taki sam sposób jak prawdziwy organ i stanowi ogromną nadzieję na postępy w transplantologii. Na całym świecie aż 26 mln ludzi cierpi na niewydolność serca, a wiele osób z tej grupy w końcu musi poddać się zabiegowi przeszczepu organu. Sztuczne serce z drukarki 3D może rozwiązać problem dostępności organów do transplantacji zastępując uszkodzony narząd na wiele lat.



Za stworzenie sztucznego serca odpowiada zespół naukowców ze szwajcarskiego ośrodka ETH Zurich. Prototyp może pracować w naturalny sposób przez około pół godziny, zanim materiał użyty do jego wykonania ulegnie rozkładowi. Trwają już prace nad poprawą wytrzymałości kompozytu.



- Naszym celem jest stworzenie sztucznego serca, które jest mniej więcej takiego samego rozmiaru jak prawdziwe, a ponadto podobnie pracuje - powiedział Nicholas Cohrs, jeden z twórców sztucznego serca.



Sztuczne serce ma prawą i lewą komorę - podobnie jak ludzki organ - oraz dodatkową komorę, która działa jak silnik. Powietrze pod ciśnieniem systematycznie napełnia i opróżnia trzecią komorę, która napędza krew do właściwych komór serca. Sztuczny organ waży 390 gramów i ma objętość 679 cm3 - jest zatem nieco cięższe co ludzkie serce podobnej wielkości.



W przyszłości sztuczne serce może z powodzeniem zastąpić mechaniczne pompy, które są narażone na ryzyko awarii lub powodują poważne powikłania zdrowotne.