Sensacyjne odkrycie - mózg może produkować fruktozę?

Naukowcy z Uniwersytetu Yale dokonali niezwykłego odkrycia. Okazuje się, że mózg jest w stanie produkować fruktozę - cukier prosty, występujący powszechnie w owocach, warzywach i miodzie.

Zdjęcie Czy mózg może produkować fruktozę? Zaskakujące wyniki badań /©123RF/PICSEL

Nie wszystkie cukry są równe. Glukoza jest cukrem prostym, który dostarcza energię do komórek w organizmie. Fruktoza ma mniejszą rolę fizjologiczną. Gdy w organizmie jest nadmiar glukozy, jej rozkład do fruktozy zachodzi intensywniej na drodze tzw. szlaku poliolowego. Teraz naukowców z Uniwersytetu Yale wykazali, że mózg wykorzystuje szlak poliolowy do produkcji fruktozy w mózgu.



W przeciwieństwie do glukozy, która może być metabolizowana w organizmie, fruktoza jest niemal w całości metabolizowana w wątrobie i spermie, gdzie wytwarza energię dla plemników. Większość fruktozy wyprodukowana w tym szlaku jest zatrzymywana w komórkach i jest mało prawdopodobne, by cukier ten mógł dotrzeć do mózgu. Jednak niedawne badania wychwyciły wysoki poziom fruktozy w ośrodkowym układzie nerwowym (mózgu i rdzeniu kręgowym). Co więcej, eksperymenty wykazały, że ekspozycja na fruktozę może znacząco zmieniać ekspresję setek genów w mózgu, w tym takich kontrolujących metabolizm, komunikację komórek czy stany zapalne. To oznacza, że fruktoza może naprawdę zmieniać działanie mózgu.



Nasze mózgi głównie wykorzystują glukozę jako paliwo do działania. Istnieją dowody na to, że osoby z cukrzycą są bardziej narażone na wystąpienie demencji i zaburzeń poznawczych, co sugeruje, że nadmiar glukozy jest szkodliwy dla mózgu. Do tej pory ten mechanizm nie został w pełni zrozumiany.



Naukowcy z Uniwersytetu Yale użyli metody spektroskopii rezonansu magnetycznego (MRS) w celu zmierzenia poziomu glukozy i fruktozy w mózgu ośmiu zdrowych ochotników. Zaledwie 20 minut po infuzji glukozy do krwi, poziom fruktozy w mózgu wzrósł znacznie (bardziej niż we krwi). U wszystkich uczestników badania zaobserwowano te same efekty. Wyniki te stanowią pierwszy w historii jednoznaczny dowód, że ludzki mózg jest w stanie przetworzyć nadmiar glukozy we fruktozę. Mechanizmy odpowiadające za ten proces są w tym momencie nieznane.



Zużycie fruktozy znacznie wzrosło w ciągu ostatnich 5 lat, głównie ze względu na spożycie syropów kukurydzianych zawierających duże ilości tego cukru. Może to oznaczać, że nadmierne spożywanie fruktozy może okazać się szkodliwe, zwłaszcza w przypadku osób cierpiących na nadwagę, gdy docierające do organizmu dawki glukozy także są zamieniane we fruktozę.