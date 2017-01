​Najnowsze badania potwierdzają, że schizofrenia może mieć związek z cukrzycą typu 2.

Zdjęcie Czy schizofrenia może wywołać cukrzycę typu 2.? /©123RF/PICSEL

Osoby cierpiące na schizofrenię często umierają nawet 30 lat wcześniej, niż przedstawiciele populacji ogólnej. Jest to konsekwencją licznych chorób, takich u nich się rozwijają - jak zawał serca czy udar mózgu. Co ciekawe, to cukrzyca jest głównym czynnikiem wystąpienia jednego z wymienionych zdarzeń. Oznaczałoby to, że schizofrenia i cukrzyca typu 2. są ze sobą powiązane. W jaki sposób? Leki przeciwpsychotyczne zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2., ale czynniki takie jak zła dieta czy brak aktywności fizycznej także zwiększają ryzyko zachorowania. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę wymienione czynniki, to ryzyko rozwoju cukrzycy u osób cierpiących na schizofrenię jest i tak na wysokim poziomie.



Osoby cierpiące na długoterminową schizofrenię trzy razy częściej chorują na cukrzycę od przedstawicieli z populacji ogólnej. Związek między schizofrenią a cukrzycą po raz pierwszy zaobserwowano w XIX wieku. Było to na długo przed stosowaniem leków przeciwpsychotycznych, w czasach gdy dieta w mniejszym stopniu przyczyniała się do rozwoju cukrzycy niż dzisiaj. Naukowcy wykoncypowali, że muszą istnieć inne, głębsze powiązania między schizofrenią i cukrzycą.



Zespół naukowców z King's College London pod kierownictwem Toby'ego Pillingera postanowił oszacować ryzyko wystąpienia cukrzycy wygląda u osób z różnym stadium schizofrenii - zarówno na początku choroby, jak i w trakcie zażywania leków przeciwpsychotycznych.



Cukrzyca charakteryzuje się podwyższonym poziomem glukozy we krwi. Im jest on wyższy, tym większe ryzyko wystąpienia cukrzycy. Badania wykazały, że w porównaniu do zdrowych osób, schizofrenicy mieli znacznie wyższy poziom glukozy we krwi. Następnie naukowcy postanowili się przyjrzeć poziomowi insuliny. Insulina jest hormonem, który wywołuje rozprowadzanie glukozy do tkanek. Podwyższony poziom insuliny jest zauważalny u pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2. U pacjentów z wczesną postacią schizofrenii wykazano wyższe stężenie insuliny i podwyższony poziom odporności na ten hormon. To z kolei przekłada się na zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2.



Istnieje kilka czynników, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo zachorowania na obie choroby. Przedwczesny poród i niska waga urodzeniowa są powszechnie uznawane za czynniki zwiększonego ryzyka rozwoju zarówno schizofrenii, jak i cukrzycy w późniejszym życiu. Podwyższony poziom kortyzolu (nazywanego hormonem stresu) może również przyczyniać się do rozwoju cukrzycy.



Związek między schizofrenią a cukrzycą typu 2. istnieje, a naukowcy dopiero teraz zaczynają go poznawać.