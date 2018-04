Rzadki nowotwór atakuje w dwóch stanach USA

Naukowcy nie są w stanie wyjaśnić, dlaczego w dwóch amerykańskich miastach nastąpił nagły wysyp zachorowań na rzadki nowotwór zwany czerniakiem oka.

Zdjęcie W dwóch amerykańskich miasteczkach odnotowano wysyp zachorowań na rzadki rodzaj nowotworu /AFP

Czerniak gałki ocznej każdego roku diagnozuje się zaledwie u 5 osób na milion. Ale z jakiegoś powodu w Huntersville w Północnej Karolinie i Auburn w Alabamie przypadków jest znacznie więcej.



W Huntersville liczącym zaledwie 55 000 mieszkańców od 2000 r. zdiagnozowano aż 18 przypadków czerniaka oka. W Auburn liczącym 63 000 mieszkańców zdiagnozowano z kolei aż 33 przypadki tego nowotworu.



- Kiedy obserwujemy zwiększoną zachorowalność na bardziej powszechne nowotwory, takie jak rak piersi lub płuc, jesteśmy w stanie to zaakceptować. Ale kiedy mówimy o rzadkim raku gałki ocznej, musi zapalić nam się czerwona lampka - powiedziała dr Marlana Orloff ze Szpitala Uniwersytetu Thomasa Jeffersona w Filadelfii.



Czerniak oka jest rodzajem nowotworu, który rozwija się w komórkach oka wytwarzających pigment. Częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn, a objawy - błyski w polu widzenia, ból w okolicy oka i wybrzuszenie gałki ocznej - pojawiają się natychmiastowo. Można go wykryć wykonując badanie USG oka. Przyczyny tego nowotworu nie są znane. Leczenie polega na wprowadzaniu do gałki ocznej małych radioaktywnych płytek niszczących komórki nowotworowe, a w skrajnych przypadkach może być konieczne usunięcie całego oka.



Przyczyny choroby nie są znane - wśród potencjalnych wymienia się ekspozycję na niekorzystne warunki środowiskowe lub predyspozycje genetyczne. Wzrost zachorowalności na czerniaka oka może pozwolić na poznanie przyczyn choroby.



Alabama ma najwyższe wskaźniki zachorowalności na czerniaka oka w całych Stanach Zjednoczonych. Naukowcy biorą pod uwagę genetyczne przyczyny tej choroby. W Huntersville przyznano kwotę rzędu 100 000 dol. na zbadanie możliwych przyczyn epidemii.