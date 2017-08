RMF 24: Przełom w leczeniu jaskry. Polacy pracowali nad tym 20 lat!

Przełom w leczeniu jaskry. Okuliści z Polski i Niemiec pod przewodnictwem prof. Roberta Rejdaka - szefa kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, stworzyli pierwszą na świecie tabletkę wspomagającą dotychczasowe metody walki z tą chorobą.

Zdjęcie ​Prace nad tabletką i związkiem - nutraceutykiem o nazwie Cytykolina - trwały 20 lat /©123RF/PICSEL

Prace nad tabletką i związkiem - nutraceutykiem o nazwie Cytykolina - trwały 20 lat. Związek ten był wykorzystywany już wówczas w psychiatrii i neurologii. Prof. Rejdak, wówczas jako młody okulista- naukowiec postawił tezę, że można go wykorzystywać do ratowania oka w przypadku jaskry.

Sama choroba polega na tym, że zamierają struktury – komórki zwojowe siatkówki, nerw wzrokowy i drogę wzrokową.

Cytykolina jest substancją, która niejako odżywia, ochrania te części oka. Lekarze i naukowcy udowodnili, że albo spowalnia postęp choroby, albo wręcz całkowicie ją hamuje. Dane z wieloletnich badań prowadzonych przez kilka ośrodków w Polsce i w Niemczech były tak obiecujące, że stworzono tabletkę.

"Tabletka nie zastąpi dotychczasowych metod, czyli kropli, zabiegów chirurgicznych, mikrochirurgicznych, które również mocno poszły do przodu" - mówi prof. Rejdak. Tabletka działa niezależnie od nich, znacznie je wspomagając i uzupełniając. Wyniki badań i testów klinicznych w Polsce i w Niemczech były tak obiecujące, że jeden z producentów leków zdecydował się na produkcję tabletek.

Zdjęcie Profesor Robert Rejdak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Fot. Krzysztof Kot RMF FM / RMF24

Podawanie tabletki może zablokować pojawienie się jaskry

To nie koniec prac lekarzy. Zespół naukowców pod kierownictwem prof. Rejdaka bada, czy tabletka mogłaby być stosowana profilaktycznie. Chodzi o osoby, u których występuje wysokie ryzyko zachorowania na jaskrę. "Każdy po 40. roku życia powinien się przebadać, choroba ma do pewnego momentu bardzo cichy przebieg, ale możliwy do wychwycenia" - mówi prof. Rejdak.

Naukowcy mają nadzieję, że podawanie tabletki u osób, które potencjalnie mogą zachorować, może zablokować pojawienie się jaskry. To na razie tylko hipoteza, jednak jest to wielce prawdopodobne, obserwując działanie Cytykoliny.

