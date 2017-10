Rewolucyjny sposób łączenia złamanych kości

Opracowano nową metodę regeneracji złamanych kości przy użyciu fragmentów kości pobranych od zmarłych.

Zdjęcie Kiedyś w ten sposób będzie można łączyć złamania kości /materiały prasowe Medycyna 64-latkowi usunięto gigantyczny kamień z pęcherza moczowego

Czasami jedynym sposobem na zespolenie złamanej kości jest zastosowanie śrub chirurgicznych, które nadają stabilności podczas procesu regeneracji. Ale taka procedura może prowadzić do groźnych powikłań. Chirurdzy opracowali nowy rodzaj śruby zaprojektowanej z ludzkiej kości.



Typowe śruby chirurgiczne są wykonane z tytanu lub stali nierdzewnej, a wraz z metalowymi płytkami są popularnym sposobem stabilizacji złamań, szczególnie w stopach lub kostkach. Organizm może jednak odrzucić śrubę, wywołując stan zapalny i ból, a nawet infekcje bakteryjne. Najgorsze jest to, że taki sprzęt ortopedyczny trzeba usunąć po zagojeniu kości, co zazwyczaj oznacza kolejną operację.



Austriacki ortopeda Klaus Pastl postanowił sprawdzić, czy do łączenia złamanych kości nadają się... inne kości. Połączenie zwane Shark Screw jest wykonane ze środkowej warstwy kości udowej - najtwardszej, najdłuższej i najmocniejszej kości naszego organizmu. Kości pochodzą od zmarłych, którzy zdecydowali się oddać swoje ciało do badań medycznych.



We współpracy z badaczami z Uniwersytetu Technologicznego w Graz, Pastl wymyślił unikatowy projekt łuku chirurgicznego wycinany z oddanych kości do celów medycznych. W przeciwieństwie do metalowych śrub, te wykonane z kości nie muszą być usuwane, bo po ok. 6 tygodniach zostają włączone do własnej tkanki kostnej pacjenta, co zmniejsza ryzyko zakażenia lub odrzucenia.



Mimo że pierwsze próby z niezwykłymi śrubami przeprowadzono w połowie lat 90. ubiegłego wieku, dopiero w 2016 r. produkt dopuszczono do oficjalnego użytku. Na zdjęciu rentgenowskim nie widać żadnego śladu złamania.



Naukowcy pracując nad stworzeniem kolejnych, mocno wyspecjalizowanych wariantów Shark Screw, m.in. do operacji stóp i szczeki.



- W operacjach szczęki konieczne są bardzo małe śruby o długości ok. 20 mm, które muszą wytrzymać duże obciążenia. W stosunku do wielkości, mięsień szczęki jest jednym z najsilniejszych mięśni w naszym organizmie - powiedział Gerhard Sommer.



Shark Screw już wkrótce może pojawić się w innych częściach ciała, gdyż stanowi nadzieję dla tysięcy ludzi, którzy rocznie łamią sobie jakąś kość.