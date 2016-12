Ptasia grypa przeniesiona z kota na człowieka

W Nowym Jorku odnotowano pierwszy przypadek transferu szczepu H7N2 wirusa ptasiej grypy z kota na człowieka.

Zdjęcie Wirus grypy może zostać przeniesiony z kota na człowieka /©123RF/PICSEL

Szczepem H7N2 został zainfekowany lekarz weterynarii z nowojorskiego Animal Care Center (ACC) na Manhattanie, który pobierał próbki oddechowe od chorych kotów. W schronisku znajdowało się co najmniej 45 kotów zakażonych wirusem H7N2 przekazanym od ptaków.



Ptasia grypa, na którą zachorował weterynarz trwała krótko i rozwinęła się bez komplikacji. Ponad 150 pracowników ACC zostało przebadanych pod kątem obecności wirusa H7N2, ale u żadnego z nich nie odnotowano wyniku pozytywnego. Przebadano również wolontariuszy oraz osoby, które miały jakikolwiek kontakt z zarażonymi kotami. U żadnego z nich nie wystąpiła choroba.



Szczep H7N2 wirusa ptasiej grypy odnotowano u ponad 100 kotów, z których większość prawidłowo przechodzi leczenie. Dopóki wszystkie zwierzęta nie zostaną wyleczone, nowojorskie ACC zawiesiło kocie adopcje. W innych schroniskach nie pojawiły się inne przypadki zachorowań.



- Nasze badania potwierdzają, że ryzyko zakażenia szczepem H7N2 jest niskie, ale wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku, którzy w ciągu ostatnich trzech tygodni przyjęli do domu kota ze schroniska, powinni zwrócić szczególną ostrożność. Obserwować zwierzęta i siebie. Jesteśmy w kontakcie z osobami, które mogły być szczególnie narażone na zakażenie wirusem - powiedziała Mary T. Bassett, nowojorska Health Commissioner.



Szczep H7N2 wirusa grypy jest znany z obecności wśród ptaków. Do tej pory odnotowano tylko dwa inne przypadki zakażenia się wirusem przez człowieka - w latach 2002 i 2003. Obie osoby w pełni wyzdrowiały. Do tej pory nie stwierdzono przypadków transmisji szczepu H7N2 między ludźmi.



Wirus H7N2 rozprzestrzenia się wśród kotów podobnie jak sezonowa grypa między ludźmi - przez kontakt bezpośredni, a także przez oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Wirus może przedostać się z kota na człowieka, jeżeli będzie się miało kontakt z chorym zwierzęciem. Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) uspokajają, że nie ma żadnej obawy epidemii, a ponadto szczep H7N2 jest jednym z łagodniejszych. Znacznie groźniejszy dla człowieka jest szczep H5N1.