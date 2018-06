Kobieta z Florydy jest pierwszą w historii, u której zaawansowany rak piersi z przerzutami został całkowicie wyleczony za pomocą spersonalizowanej immunoterapii. Wcześniej uważano ją za "niedostępną" dla tego typu nowotworów.

Zdjęcie Limfocyty T atakujące nowotwór /123RF/PICSEL

Judy Perkins wyzdrowiała z pierwotnej choroby nowotworowej, ale 10 lat później rak powrócił w bardziej agresywnej formie. 52-latka nie odpowiadała na standardowe leczenie, a zmiany nowotworowe w jej ciele osiągnęły rozmiar piłki tenisowej. Kobietę poddano terapii z użyciem autologicznych limfocytów naciekających nowotwór (TIL).



Ta innowacyjna terapia polega na ekstrakcji komórek odpornościowych, zazwyczaj limfocytów T, z wnętrza lub okolic guza (lub guzów) pacjenta. Za pomocą genetyki naukowcy identyfikują i sortują komórki, które są wykorzystywane do rozpoznawania zmutowanych białek i walkę z nowotworem. Wykazano, że podawanie pacjentom dużych dawek TIL pomaga w leczeniu kilku rodzajów raka, w których występuje duża liczba zmutowanych białek. Terapia jest jednak często nieskuteczna w przypadku najpopularniejszych nowotworów.



Dzięki najnowszym postępom w sekwencjonowaniu DNA i RNA, naukowcy byli w stanie znaleźć TIL zdolne do rozpoznawania małej garstki białek obecnych w raku piersi. Badaniom klinicznym poddano 45 pacjentów z różnymi nowotworami złośliwymi z przerzutami w stopniu IV - 7 z nich odpowiedziało na leczenie.



Przypadek pacjenta 4136 - czyli Judy Perkins - stanowi przełom w badaniach. Populacje jej limfocytów T obecnych w nowotworze zawierały linię reaktywną wobec zaledwie czterech zmutowanych białek wytwarzanych przez komórki raka piersi. Kobieta otrzymała wysoką dawkę interleukiny-2, co miało na celu "zachęcenie" TIL do rozprzestrzenienia się po całym organizmie.

Co ciekawe, po raz pierwszy TIL podano wraz z innym lekiem immunologicznym - pembrolizumabem. Podobnie jak inne inhibitory punktów kontrolnych, pembrolizumab hamuje białko, które zapobiega obronie organizmu przed atakowaniem własnej tkanki. Mechanizm, który normalnie blokuje reakcje autoimmunologiczne, może chronić także komórki nowotworowe.

Zdjęcie Skany wykonane przed podaniem TIL i 22 miesiące później pokazują, że wiele guzów zniknęło /Fot. Nature /materiały prasowe



42 tygodnie po podaniu TIL i kolejnych infuzjach pembrolizumabu, guzy Perkins zniknęły całkowicie i jest ona wolna od raka od trzech lat. To "bezprecedensowa odpowiedź w tak zaawansowanym stadium raka piersi". To może być początek rewolucji w walce z nowotworami.