Powszechna bakteria sprzyja rozwojowi RZS?

Naukowcy odkryli, że bakterie zawarte w produktach mlecznych mogą wywołać reumatoidalne zapalenie stawów u osób genetycznie predysponowanych do tej choroby.

Zdjęcie Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) /materiały prasowe

Na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) w Stanach Zjednoczonych choruje 1,3 mln osób, a w Polsce 250 000 osób. Teraz naukowcy z Uniwersytetu Centralnej Florydy odkryli nowy element układanki w walce z chorobą. Już wcześniej wykazano, że nieprawidłowości w dwóch powiązanych genach PTPN2 i PTPN22 zwiększają ryzyko wystąpienia chorób autoimmunologicznych, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna, cukrzyca typu 1 i RZS. Te przewlekłe choroby pojawiają się, gdy komórki obronne organizmu błędnie atakują własne tkanki z powodu nieznanych sygnałów genetycznych i środowiskowych.



Zespół uczonych kierowany przez dr Saleha Nasera odkrył związek między bakterią Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) a chorobą Leśniowskiego-Crohna. Wygląda na to, że MAP może działać jak "włącznik" dla nieprawidłowego genu PTPN2/22 u pacjentów, u których on występuje. Ponieważ PTPN2/22 odgrywa również rolę w rozwoju RZS, naukowcy postawili hipotezę, że MAP mogą sprzyjać także jej powstawaniu.



- Zgodnie z naszą wiedzą, to pierwsze badanie opracowane w celu wyjaśnienia molekularnej przyczyny reumatoidalnego zapalenia stawów w połączeniu z wyzwalaczami środowiskowymi, takimi jak MAP - powiedział dr Naser.



Naukowcy pobrali DNA z próbek krwi 70 pacjentów cierpiących na RZS i 48 zdrowych. Ślady DNA MAP wykryto u 34,3 proc. osób z RZS, podczas gdy tylko 8,3 proc. osób bez RZS wykazało wcześniejszą ekspozycję na działanie bakterii. Sekwencjonowanie genów wykazało, że niewielka mutacja w PTPN2 występowała u 78,6 proc. osób z RZS i 60 proc. osób zdrowych. Mutacje PTPN22 wykryto z kolei u 28,6 proc. osób chorych na RZS, a u zdrowych tylko w 6,45 proc.



Dzięki nowym badaniom już wkrótce mogą pojawić się skuteczniejsze metody walki z RZS.