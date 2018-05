Powstała technologia, która pozwala „wszczepiać” fałszywe doznania do mózgu

Na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley opracowano nowe narzędzie o ogromnym potencjale. Technologia pozwala manipulować ludzkim mózgiem i umieszczać w nim fałszywe doznania, a gdy zostanie odpowiednio dopracowana, pozwoli również edytować naszą pamięć.

Zdjęcie Naukowcy stworzyli tzw. holograficzny modulator mózgu /123RF/PICSEL

Naukowcy stworzyli tzw. holograficzny modulator mózgu. Tworzy on projekcje, które pozwalają aktywować lub wyłączać konkretne neurony. Przypomina to wynalazek rodem z powieści science fiction – z pomocą tego urządzenia można wpływać na aktywność mózgu poprzez „edycję” jego doznań. Twórcy wskazują, że nowa technologia ułatwi pacjentom kontrolę protez kończyn dolnych lub górnych.

Reklama

„To ma wielki potencjał dla protez neuronowych, ponieważ posiada precyzję, która jest wymagana, aby mózg mógł interpretować wzór aktywności. Jeśli potrafisz czytać i pisać w języku mózgu, możesz mówić do niego jego własną mową, a on lepiej zinterpretuje przekaz. To jeden z pierwszych kroków na długiej drodze do opracowania technologii, która może stać się wirtualnym implantem mózgu z dodatkowymi lub wzmocnionymi zmysłami” - powiedział Alan Mardinly z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

W trakcie prowadzonych eksperymentów naukowcy skorzystali z mózgu myszy i skupili się na grupie od 2 do 3 tysięcy neuronów. Z pomocą optogenetyki dodano do tych komórek mózgowych specjalnie zaprojektowaną proteinę, aby uzyskać nad nimi kontrolę. Następnie uczeni posłużyli się wygenerowanym komputerowo holografem, dzięki któremu udało się skupić światło tylko na wybranej grupie neuronów, dzięki czemu pozostałe komórki pozostały nietknięte.

Wideo Activating brain cells with holography

Prace nad holograficznym modulatorem mózgu są jeszcze w bardzo wczesnej fazie, lecz naukowcy już teraz wskazują na ogromne możliwości tego narzędzia. Kolejnym krokiem będzie usprawnienie tej technologii, która w chwili obecnej jest bardzo nieporęczna i potrafi wpływać jedynie na neurony w zewnętrznej warstwie mózgu. Przyszła ulepszona wersja tego wynalazku będzie mogła oddziaływać również na neurony znajdujące się głęboko wewnątrz mózgu i będzie mogła „wszczepiać” nie tylko fałszywe doznania, ale także edytować pamięć oraz wyłączać odczuwanie bólu – to tylko niektóre z wielu przykładów zastosowania.