Popularny preparat na cukrzyce wyleczy z parkinsona?

Eksenatyd - popularny lek na cukrzycę może być wykorzystany do pomocy osobom cierpiącym z powodu choroby Parkinsona.

W badaniach opisanych w "The Lancet" wzięło udział 60 osób z parkinsonem. 31 z nich otrzymywało zastrzyk eksenatydu raz w tygodniu przez 12 miesięcy, podczas gdy pozostali dostawali placebo. Osoby, którym podawano eksenatyd miały lepsze wyniki w testach motorycznych po zakończeniu eksperymentu. Po 12 tygodniach pacjentów ponownie przebadano, a osoby zażywające eksenatyd znowu okazały się sprawniejsze.



- To bardzo obiecujące odkrycie, ponieważ lek wykazuje potencjał wpływania na przebieg samej choroby, a nie tylko na objawy. Dzięki istniejącym zabiegom możemy złagodzić większość objawów przez kilka lat, ale choroba nadal postępuje - powiedział prof. Tom Foltynie z UCL.



Naukowcy ostrzegają przed hurraoptymizmem. Badania wcale nie dowodzą, że eksenatyd faktycznie ma wpływ na chorobę, a że zmniejsza jej objawy.



- Chociaż optymistycznie oceniamy rezultaty naszych badań, trzeba będzie ich przeprowadzić jeszcze wiele. Miejmy nadzieję, że uda nam się odkryć, dlaczego eksenatyd u niektórych pacjentów działa lepiej niż u innych - powiedział dr Dilan Athauda z Instytutu Neurologii UCL.



Eksenatyd stosuje się od 2005 r. w leczeniu cukrzycy typu 2. Lek aktywuje receptory w trzustce, które pobudzają uwalnianie insuliny. Te same receptory znajdują się w mózgu, gdzie poprawiają działanie połączeń dopaminy. Objawy choroby Parkinsona stają się widoczne dopiero po tym, jak 70 proc. komórek produkujących dopaminę w mózgu. Na całym świecie żyje ponad 10 mln osób z chorobą Parkinsona. Jest to druga najczęstsza choroba neurodegeneracyjna na świecie.