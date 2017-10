Pojedyncza mutacja wirusa Zika odpowiada za jego zjadliwość

Wirus Zika jest odpowiedzialny za poważne wady mózgu u tysięcy dzieci na całym świecie, ale nie zawsze był tak niebezpieczny. Kiedy odkryto go w 1947 r. był nieszkodliwy. Co zatem się stało?

Zdjęcie Wirus Zika jest przenoszony przez komary /AFP

Chińscy naukowcy wskazali teraz tę zmianę. To pojedyncza mutacja, która prawdopodobnie wydarzyła się w 2013 r. Zmiana znajduje się w pozycji S139N RNA wirusa, co czyni go znacznie skuteczniejszym w zabijaniu komórek nerwowych.



Naukowcy porównali wirusa Zika pobraną w Kambodży w 2010 r. ze znacznie bardziej zjadliwą z 2015 r. W tej drugiej wykazano siedem zmian w kodzie genetycznym, każdą odpowiedzialną za zmianę białek powierzchniowych wirusa przez pojedynczy aminokwas.



- Fakt, że ta zmiana w zachowaniu została niemal w całości spowodowana zmianą jednego aminokwasu, jest niesamowity. Dowody z badań wirusa Zika i innych, takich jak Ebola, pokazują, że nawet najmniejsze zmiany genetyczne mogą mieć wpływ na zachowanie patogenu - powiedział prof. Jonathan Ball z Uniwersytetu w Nottingham.



Nagła mutacja wirusa jest także powodem, dla którego nie ma jeszcze szczepionki na niego. Po prostu nie było sensu nad nią pracować, dopóki wirus nie był śmiertelny. Obecnie są testowane dwie szczepionki zapobiegające zakażeniu wirusem Zika. Dotychczas zostały one przetestowane na myszach i wiele wskazuje, że zapewniają one pełną ochronę przed wirusem.