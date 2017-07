Plaster ze szczepionką przeciwko grypie

Bezbolesne plastry już wkrótce mogą zastąpić coroczne szczepienie przeciwko grypie.

Zdjęcie Czy wkrótce takie plastry będą dostarczały szczepionek przeciwko grypie? /materiały prasowe

W przeciwieństwie do innych szczepionek, które podane raz zapewniają ochronę na całe życie, wirus grypy tak szybko mutuje, że wymaga regularnych aktualizacji układu odpornościowego. Dlatego coroczne przyjmowanie szczepionek przeciwko grypie jest zalecane przez lekarzy.



Według CDC tylko 37 proc. dorosłych Amerykanów zostało zaszczepionych przed listopadem w celach ochrony na sezon zimowy 2016/17. A wirus nadal jest śmiertelny. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że z powodu grypy lub powikłań po chorobie co roku umiera 250-500 tys. osób.



Jest sposób, by to zmienić. Niedawno powstał projekt plastra pokrytego mikroskopijnymi igłami dostarczającego szczepionkę przeciwko grypie przez skórę, zamiast jednorazowego zastrzyku. W testach przeprowadzonych na 100 osobach, badacze odkryli, że plastry są bezpieczne do stosowania u ludzi i są w stanie wytworzyć wystarczające ilości przeciwciał dających odporność na wirusa.



Co ciekawe - do aplikacji plastra wcale nie potrzeba lekarza, każdy może zrobić to samodzielnie.



- Pomimo zalecanych szczepień przeciwko grypie sezonowej, wirus ten nadal jest główną przyczyną chorób powodujących znaczną zachorowalność i śmiertelność. Opcja szczepionki przeciwko grypie, która może być aplikowana łatwo i bezboleśnie, bez kontaktu z lekarzem, zwiększa zasięg i ochronę przed chorobą - powiedziała Nadine Rouphael, główna autorka badań w Uniwersytetu Emory.



Plaster zawiera mikroskopijne igły, tak niewielkie, że ich ukłucia są praktycznie bezbolesne. Są one wypełnione szczepionką, a plaster przyklejany do skóry. Kiedy szczepionka przedostanie się do organizmu, przygotowuje organizm do zwalczania wirusa grypy. Po wykonaniu zadania igiełki rozpuszczają się i plaster można łatwo usunąć. Dzięki temu nie ma odpadów medycznych zawierających ostre elementy, więc nie trzeba ich specjalnie utylizować.



Naukowcy mają nadzieję, że plastry ze szczepionkami już wkrótce pojawią się na rynku. Mogą one zawierać szczepionki przeciwko polio, odrze i różyczce.