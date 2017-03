Plaster na alergie pokarmowe

Naukowcy stworzyli plaster, który może wyleczyć z niebezpiecznej alergii na orzechy ziemne. Czy sprawdzi się równie dobrze także w przypadku innych alergii pokarmowych?

Zdjęcie Innowacyjny plaster firmy DBV Technologies /materiały prasowe

Uczulenie na orzechy ziemne jest jedną z najczęstszych alergii pokarmowych na całym świecie. W samych tylko Stanach Zjednoczonych cierpi z tego powodu ok. 1,5 mln dzieci, a nawet najmniejszy kontakt z alergenem może wywołać skrajne reakcje.



Aby temu przeciwdziałać, firma DBV Technologies pracuje nad plastrem, który obniży wrażliwość organizmu na orzechy ziemne. Plaster przeszedł właśnie II fazę testów klinicznych. 83 proc. dzieci w wieku od 6 do 11 lat, które wzięły udział w badaniu, mogły jeść 1000 mg orzechów ziemnych bez jakiejkolwiek reakcji alergicznej. To 10 razy więcej niż kiedy dołączali do gruby badawczej. Zanim tak się jednak stało, pacjenci przez 3 lata używali innowacyjnego plastra.



Alergie są niewłaściwą odpowiedzią układu odpornościowego na substancje, które w normalnych warunkach nie są szkodliwe. Są szóstą główną przyczyną przewlekłych chorób wśród Amerykanów. Według CDC, w USA 4-6 proc. dzieci cierpi na alergie pokarmowe.

Zdjęcie . / ©123RF/PICSEL

Reklama

Jak działa plaster? Jego działanie opiera się na procesie zwanym immunoterapią naskórkową. Wewnątrz każdego plastra jest rozpylana próbka białka orzechowego. Gdy plaster nałoży się na skórę, białko wywołuje odpowiedź układu odpornościowego. Alergen nie trafia do strumienia krwi, co spowodowałoby reakcję alergiczną. W ten sposób organizm uodparnia się na alergen, podobnie jak dzieje się to podczas standardowych szczepień ochronnych.



Zazwyczaj jedynym sposobem, aby zmniejszyć reakcję alergiczną jest proces "odczulania", kiedy to wprowadza się do organizmu niewielkie ilości alergenu. W przypadku alergii na orzeszki ziemne sposób jest tylko jeden - trzeba je zjeść. Może być to jednak niebezpieczne, bo alergen dostaje się do krwiobiegu i rozprzestrzenia w całym organizmie, potęgując reakcję alergiczną.



Poza plastrem na alergie na orzechy ziemne, firma DBV opracowała także podobne specyfiki do leczenia innych alergii spożywczych, takich jak mleko i jajka. Firma testuje także nową metodę leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna, celiakii i cukrzycy typu 1.