Plaster, który pomoże w walce z bezdechem sennym

Jednorazowy plaster SomnaPatch jest w stanie skutecznie wykryć bezdech senny.

Zdjęcie Plaster SomnaPatch /materiały prasowe

Wyniki badań klinicznych plastrów SomnaPatch wskazują, że są one w stanie skutecznie wykrywać obstrukcyjny bezdech senny o różnym stopniu nasilenia. To odkrycie może mieć znaczenie dla tysięcy osób z całego świata.



Stopień zgodności plastra i standardowej polisomnografii, którą wykorzystuje się do wykrycia bezdechu sennego, wyniósł 87,4 proc. Zdaniem autorów, wynik ten powinien wystarczyć do uzyskania zgody amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) na wprowadzenie plastra na rynek.



Plaster SomnaPatch waży mniej niż jedną uncję (28,3 g) i rejestruje ciśnienie nosa, nasycenie tlenem krwi, tętno, wysiłek oddechowy, czas snu i pozycję ciała.



- Nasze badania potwierdziły skuteczność nowego urządzenia do diagnozowania bezdechu sennego. Było dla nas zaskakujące, jak dobrze działa to miniaturowe urządzenie w porównaniu z laboratoryjnymi badaniami snu - powiedziała dr Maria Mechant, CEO firmy Somnarus.



Podczas badań klinicznych 174 osoby poddano polisomnografii i badaniu za pomocą plastrów. Dodatkowe badania wykazały, że 38 z 39 użytkowników pomyślnie uruchomiło plaster i zbierało dane co najmniej 4 godziny podczas snu.



- Większość urządzeń do diagnozowania snu w domu jest uciążliwa i szkodliwa dla pacjenta. Nasze badania wykazały, że plaster jest bardzo wygodny, łatwy w użyciu i nie wpływa negatywnie na sen - dodała Merchant.