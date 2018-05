Olej z węża to popularny środek leczniczy stosowany w chińskiej medycynie ludowej. Trafił on także do polskich sklepów. Niektórzy idą jeszcze dalej i zażywają pigułki z grzechotnika, co może być niebezpieczne dla zdrowia.

Przekonał się o tym mężczyzna z Kansas, który po zażyciu pigułek z grzechotnika trafił do szpitala z ciężką infekcją Salmonelli. Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) ostrzegają, by nie spożywać tego typu specyfików. Wyniki badań pokazały, że "Salmonella znaleziona w próbce pigułek z grzechotnika była blisko spokrewniona genetycznie z izolatem od pacjenta z Kansas, a to sprawia, że mężczyzna zachorował w wyniku spożycia nietypowych pigułek".



Pigułki zawierają fragmenty odwodnionych, zmiażdżonych i czasami sproszkowanych ciał grzechotników. W Stanach Zjednoczonych nie jest problemem kupić je w sklepach z alternatywnymi lekami, a także u ulicznych dostawców. Często trafiają one w ręce osób chorych na raka lub HIV.



Osoby ze stłumionym lub upośledzonym układem immunologicznym (jak te w trakcie chemioterapii lub zakażone wirusem HIV) są narażone na większe ryzyko hospitalizacji, a nawet zgonu z powodu salmonellozy wywołanej przez tabletki. Do grup zagrożonych zalicza się także osoby po przeszczepach i kobiety w ciąży. Gady i ich mięso mogą przenosić różne gatunki Salmonelli, także takie, które normalnie nie występują u ludzi. To utrudnia zwalczanie takich infekcji.



Trzeba mieć na uwadze, że specyfiki z oleju z węża dostępne w internetowych sklepach często nie mają jakichkolwiek atestów lub testów klinicznych.





Myśląc o zakupie oleju lub pigułek z węża, które ma mieć - według producenta - magiczne właściwości lecznicze lub ujędrniające skórę lub pielęgnujące włosy, należy wziąć pod uwagę powyżej opisane kwestie, a najlepiej skontaktować się najpierw z odpowiednim lekarzem lub certyfikowanym specjalistą w danej dziedzinie związanej ze zdrowiem człowieka.