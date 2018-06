Pierwszy przypadek krowianki od 15 lat

Trzy miesiące temu w pewnego nastolatka z Walii zdiagnozowano krowiankę. Jak to możliwe?

Zdjęcie Krowianka występuje m.in. u bydła /123RF/PICSEL

Krowianka to wirusowa choroba zakaźna występująca u bydła domowego i świń, wywoływana przez wirusa krowianki (VACV), wirusa ospy krów (CPXV) lub wirusa ospy kotów. Wirus krowianki o niewyjaśnionym pochodzeniu używany był do szczepień przeciwko ospie prawdziwej. Ludzie rzadko chorują na krowiankę, do tej pory opisano ok. 150 takich przypadków.

Reklama

Pęcherze na kończynach nastolatka już się zagoiły. Raport medyczny sugeruje, że swędzące, ropiejące pęcherze pojawiły się na ciele Walijczyka wkrótce po tym, jak został on ugryziony przez cielęta, które karmił. Udał się on do lekarza, ale gdy infekcję zdiagnozowano jako krowiankę wszyscy byli zaskoczeni.



Ostatni znany przypadek krowianki w Walii miał miejsce 10-15 lat temu. Uprzemysłowienie rolnictwa oznacza, że niewiele osób decyduje się na ręczne dojenie krów, a zatem wirus nie przenosi się tak łatwo między gatunkami. Czasami pojawia się u weterynarzy i pracowników zoo.



Zdjęcie Pęcherze u osoby zakażonej krowianką / Wikipedia

U osób ze sprawnym układem odpornościowych, choroba ustępuje samoistnie. Nie ma dowodów na przenoszenie wirusa z człowieka na człowieka.