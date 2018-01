Pierwszy podwójny przeszczep twarzy w historii medycyny

W ubiegłym tygodniu anonimowy pacjent został pierwszą osobą w historii medycyny, która otrzymała drugi przeszczep twarzy.

Zdjęcie Na zdjęciu Patrick Hardison - były strażak, który w roku 2015 przeszedł zabieg przeszczepu twarzy /AFP

40-letni Francuz przeszedł w ubiegłym roku przeszczep twarzy, ale jego ciało natychmiast go odrzuciło. Przeszczepioną twarz usunięto w listopadzie 2017 r., a mężczyznę wprowadzono w stan śpiączki, w której znajdował się prawie dwa miesiące.



Po znalezieniu kolejnego dawcy, przeprowadzono kolejny przeszczep. Operacja odbyła się 15 stycznia 2018 r. w paryskim Hôpital Européen Georges-Pompidou. Naukowcy i chirurdzy poważnie wątpili, czy "podwójny przeszczep twarzy" jest możliwy. W ostatnich latach poczyniono ogromne postępy w transplantacji twarzy, ale wciąż istnieją poważne niebezpieczeństwa.



"Ten przeszczep pokazuje po raz pierwszy, że retransplantacja unaczynionych tkanek jest możliwa w przypadku przewlekłego odrzucenia. Jednak przeszczep jest poddawany silnym ograniczeniom immunologicznym i tylko obserwacja po kilku tygodniach potwierdzi, czy został on przyjęty" - czytamy w oświadczeniu.



Do tej pory w medycynie mniej niż 40 osób poddało się operacji przeszczepu twarzy - co najmniej sześć z nich zmarło w wyniku komplikacji pooperacyjnych. Największym zagrożeniem dla biorcy jest ryzyko odrzucenia przeszczepu przez układ odpornościowy. Ponieważ ciało postrzega przeszczepiony organ za obcy obiekt, pacjent musi dożywotnio zażywać potężne dawki leków immunosupresyjnych, które same w sobie mogą być niebezpieczne.