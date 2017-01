Pierwszy lek na stwardnienie rozsiane coraz bliżej

Najnowsze badania potwierdzają, że okrelizumab wyraźnie spowalnia rozwój stwardnienia rozsianego. Efekt jest niewielki, ale w przypadku choroby, która w przeszłości była odporna na wszelkie metody lecznicze, może okazać się kluczowy.

Zdjęcie Czy wkrótce uda się pokonać stwardnienie rozsiane? /©123RF/PICSEL

Stwardnienie rozsiane (SM) to przewlekła, zapalna, demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego. Podczas jej rozwoju dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia (rozpadu mieliny i aksonów) tkanki nerwowej. Obecnie panuje przekonanie, że stwardnienie rozsiane jest chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy gospodarza zwalcza komórki własnego organizmu. Choroba ma przebieg wielofazowy, z okresami zaostrzeń i remisji.



Przeprowadzone badania kliniczne potwierdzają, że zastosowanie immunoterapii wykazuje zmniejszenie częstotliwości i nasilenia rzutów choroby. W toku badań, okrelizumab podano 488 osobom z pierwotnie postępującym SM. Spośród tej grupy, 101 pacjentów zmarło lub wycofało się z badań przed ich ukończeniem. To jednak wynik lepszy od 244 osób, którym podawano placebo. 1/3 z nich nie dotrwała do końca eksperymentu.



Podawanie okrelizumabu wpłynęło także na osłabienie objawów choroby. Po 120 tygodniach przyjmowania leku, pacjenci byli w stanie przejść o 38,9 proc. dłuższą trasę od grupy kontrolnej. To istotna różnica, ale nadal znaczny wzrost niepełnosprawności w ciągu 2 lat. Niezbędne są dalsze badania nad okrelizumabem, gdyż wiele osób go przyjmujących, narzekało na nieprzyjemne efekty uboczne (fizyczne oraz psychiczne).



Okrelizumab to humanizowane przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko limfocytom B z ekspresją antygenu CD20. Poprzednie badania wykazały, że u wielu pacjentów z SM, dochodzi do nadekspresji antygenu CD20. Lek wiąże się w sposób wybiórczy z limfocytami B, z pominięciem komórek macierzystych układu odpornościowego oraz plazmatycznych.