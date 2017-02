Pieprz brazylijski niszczy gronkowca złocistego

Rosnąca antybiotykooporność to zagrożenie dla całego świata. Już wkrótce możemy mieć nową broń w arsenale przeciwko złowrogim bakteriom - pieprz brazylijski.

Amerykańscy naukowcy wykazali, że wyciąg z jagód pieprzu brazylijskiego może być przydatny w leczeniu gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA). Substancja bogata we flawony wpływa na gen odpowiedzialny za komunikację MRSA, ułatwiając zwalczanie bakterii



- To zasadniczo rozbraja MRSA. Zdrowy układ odpornościowy zwalcza bakterie, zwiększając szansę na gojenie się ran - powiedziała prof. Cassandra Quave z Uniwersytetu Emory.



Naukowcy przetestowali nowy związek na myszach zakażonych MRSA. Odkryto, że ekstrakt niszczy komórki bakterii, ale pozostaje nieszkodliwy dla komórek skóry.



Zainteresowanie pieprzem brazylijskim jest konsekwencją jego popularności wśród tubylców Amazonii w leczeni zakażeń skóry i tkanek miękkich.



- Pieprz brazylijski wcale nie jest egzotyczną i rzadką rośliną występującą gdzieś w nieodkrytych rejonach Ameryki Południowej. To chwast będący zmorą wielu osób także na Florydzie - powiedziała Quave.



Teraz naukowcy zamierzają sprawdzić potencjalną przydatność pieprzu brazylijskiego w leczeniu antybiotykooporności.