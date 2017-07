Philips Lumify - mobilne USG już w Polsce

Philips Lumify - pierwsza na rynku głowica USG z aplikacją mobilną już dostępna w Polsce.

Zdjęcie Philips Lumify /materiały prasowe

Firma Philips ogłosiła, że Lumify - inteligentne urządzenie korzystające z technologii ultrasonograficznej jest dostępne w ofercie dla lekarzy, placówek i instytucji medycznych na terenie Polski. Cyfrowa technologia firmy Philips łączy popularne urządzenia przenośne (smartfony, tablety), aplikację mobilną, zaawansowane głowice ultrasonograficzne, zintegrowany system IT oraz usługi wspierające. Celem rozwiązania, jakim jest Lumify, jest poszerzenie możliwości diagnostycznych i upowszechnienie stosowania badań USG wszędzie tam, gdzie są one potrzebne.



- System ultrasonograficzny Lumify firmy Philips jest kolejnym krokiem w miniaturyzacji systemów ultrasonograficznych, które w chwili obecnej są urządzeniami w pełni mobilnymi, mogą być wykorzystywane do diagnostyki w każdej sytuacji i miejscu, w którym znajduje się osoba potrzebująca badania, bez konieczności transportu do zakładu diagnostyki obrazowej. Lumify jest znakomitym przykładem dużych możliwości diagnostycznych USG mobilnych, przez co staje się stetoskopem nowej generacji, stosowanym w medycynie i diagnostyce obrazowej oraz mającym zastosowanie diagnostyczne praktycznie we wszystkich specjalnościach medycznych - powiedział prof. dr hab. n. med. Wiesław Jakubowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.



Wprowadzone na rynek w 2015 r. Philips Lumify jest pierwszym urządzeniem firmy opartym na ultrasonografii, które można wykorzystać w diagnostyce przedszpitalnej. W połączeniu z wprowadzoną w 2016 głowicą S4 1, oraz głowicami L12-4 i C5-2, w warunkach klinicznych Lumify można wykorzystać również w badaniach ginekologicznych, prenatalnych, badaniach serca, płuc, naczyń krwionośnych, tkanek miękkich, mięśniowych, szkieletowych czy woreczka żółciowego. Dzięki pełnemu zestawowi głowic, lekarze mogą szybciej zdiagnozować pacjenta, bez potrzeby użycia dużego aparatu USG, który w danym momencie może być niedostępny.



- Lumify umożliwia szybszą ocenę stanu zdrowia pacjentów. Połączenie urządzenia mobilnego z przenośnym narzędziem diagnostycznym sprawia, że badania USG są bardziej dostępne dla nowych użytkowników i wygodniejsze dla osób, które posiadają już doświadczenie w zakresie badań USG. Moim zdaniem wygoda i dostępność urządzenia zwiększy użyteczność tej technologii, poprawiając opiekę nad pacjentem oraz wydajność leczenia - powiedział Marcin Bruszewski, Dyrektor Generalny Philips Health Systems w Polsce.



Fakt, iż technologię Philips Lumify można użytkować poprzez podłączenie do urządzenia mobilnego, a nie do większego urządzenia, sprawia, że koszty systemu są niższe. Dzięki temu na badania ultrasonograficzne stać również instytucje o mniejszym budżecie. Lumify pozwala lekarzom na dostosowanie rozwiązań USG do własnych potrzeb.

Zdjęcie Philips Lumify / materiały prasowe

Korzyści ze stosowania Lumify odniosą także pacjenci, którzy już na pierwszej wizycie będą mogli być zdiagnozowani, bez konieczności długiego oczekiwania na tradycyjne badania USG, a następnie na kolejną wizytę u swojego lekarza prowadzącego. Możliwość powszechnego stosowania ultrasonografii, praktycznie bez ograniczeń, może spowodować, że w najbliższym czasie Lumify może stać się podstawowym narzędziem wczesnej diagnostyki lekarskiej bez względu na specjalizację.

Lumify jest kompatybilny ze smartfonami i tabletami z systemem Android, wyposażonymi w Internet oraz e-mail. By skorzystać z technologii, należy pobrać Aplikację Lumify ze sklepu Google Play, podłączyć głowicę Philips do urządzenia mobilnego i włączyć aplikację. Obecnie zawiera ona najnowsze ulepszenia, takie jak: możliwość dostosowania orientacji obrazu i znacznika, a także możliwość oszacowania wieku płodu. Aplikacja posiada coraz większy wachlarz intuicyjnych i efektywnych funkcji dla użytkowników.



Aplikacja Lumify oraz trzy głowice (L12-4, C5-2 i S4-1) posiadają 5-letnią gwarancję. Głowica S4-1 razem z kablem waży 152 gramy. Jest mniejsza niż smartfon, dzięki czemu jest wszechstronna i wygodna w użytkowaniu. Poza integracją z codzienną technologią, Lumify używa także rozwiązań opartych na chmurze, by łączyć się z systemem archiwizacji obrazów, sieciami współdzielonymi i katalogami systemowymi.



Lumify jest rozwiązaniem, które będzie stopniowo udoskonalane. Planowane są kolejne aktualizacje oprogramowania, a także dodatkowe głowice, usługi i aplikacje, które będą wprowadzane na rynek.